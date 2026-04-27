Кобра заповзла туристу у штани під час шоу: чоловік помер від укусу

Турист, який відпочивав у Єгипті, помер після укусу змії під час шоу в готелі Хургади. 57-річний чоловік був на виставі разом із трьома членами своєї родини. Під час шоу туристам дозволяли тримати змій у руках і класти їх собі на шию.

Про це повідомляє Daily Mail.

За даними кількох німецьких медіа, заклинатель змій дозволив одній із рептилій — імовірно кобрі — заповзти у верхню частину штанини туриста з Баварії. Після цього змія вкусила чоловіка за ногу.

За даними поліції, у туриста почали проявлятися очевидні ознаки отруєння. Згодом у нього сталася зупинка серця, йому проводили реанімацію. Чоловіка терміново доставили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

Обставини смерті розслідували прокуратура та кримінальна поліція Меммінгена. Представник поліції заявив, що наразі розслідування не зосереджене конкретно на заклинателі змій, а ведеться відкрито.

Результати токсикологічної експертизи ще не отримали.

Що відомо про інші інциденти в Єгипті

Хургада є популярним курортом на Червоному морі, однак регіон неодноразово пов’язували з трагічними інцидентами за участі туристів.

У грудні 2024 року біля узбережжя Єгипту тигрова акула смертельно поранила італійського туриста. 48-річний Джанлука Ді Джоя з Рима займався снорклінгом біля курорту Red Sea Sataya Resort на узбережжі Марса-Алам.

Під час плавання до нього та його 69-річного друга Джузеппе Фаппані наблизилася тигрова акула. Фаппані вдалося дістатися берега, однак Ді Джоя загинув від отриманих травм.

У червні 2023 року тигрова акула вбила 23-річного громадянина Росії Володимира Попова в Хургаді. Після нападу акулу виловили та витягли на берег.

Ще один інцидент стався у березні минулого року, коли в Хургаді затонув туристичний підводний човен «Синдбад». На борту перебували десятки туристів. Загинули щонайменше шестеро росіян, серед них двоє дітей. Ще 39 людей вдалося врятувати, дев’ятеро з них дістали поранення.

Раніше ми повідомляли, що з настанням тепла в Україні зростає активність змій, тож варто бути обережними не лише під час відпочинку на природі, а й щодня, особливо людям, що живіть неподалік лісових масивів.

