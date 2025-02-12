Коханців заскочили за сексом на водному мотоциклі: кадри завірусилися в Мережі (фото)

У Мережі завірусилося відео пари, яка зайнялася сексом на водному мотоциклі. Це сталося після того, як інші закохані влаштували секс на палубі розкішної яхти під оплески туристів.

Інфлюєнсер з понад 229 000 підписників у TikTok знімав на відео, як він плаває блакитними водами Сан-Вісенте, що на узбережжі Сан-Паулу в Бразилії, коли натрапив на несподіване видовище.

Віллінья Сіріако, сидячи на власному водному мотоциклі, переводив камеру з берегової лінії на воду, а потім у море, коли побачив свого товариша, який катався на мотоциклі. Однак, на подив блогера, друг був занятий далеко не катанням.

Пара зайнялася сексом на водному мотоциклі / Фото: скриншот з відео

Публічна непристойність заборонена статтею 233 Кримінального кодексу Бразилії. Порушникам може загрожувати штраф або тюремне ув'язнення на строк від трьох місяці в до року.

Нагадаємо, чоловік вступив у статевий акт із лялькою просто посеред секс-шопу. Покупець, ймовірно, не підозрював, що у крамниці є камери.

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