Коханців заскочили за сексом на водному мотоциклі: кадри завірусилися в Мережі (фото)

Блогер опублікував відео з другом у TikTok.
У Мережі завірусилося відео пари, яка зайнялася сексом на водному мотоциклі. Це сталося після того, як інші закохані влаштували секс на палубі розкішної яхти під оплески туристів.
Інфлюєнсер з понад 229 000 підписників у TikTok знімав на відео, як він плаває блакитними водами Сан-Вісенте, що на узбережжі Сан-Паулу в Бразилії, коли натрапив на несподіване видовище.
Віллінья Сіріако, сидячи на власному водному мотоциклі, переводив камеру з берегової лінії на воду, а потім у море, коли побачив свого товариша, який катався на мотоциклі. Однак, на подив блогера, друг був занятий далеко не катанням.
Публічна непристойність заборонена статтею 233 Кримінального кодексу Бразилії. Порушникам може загрожувати штраф або тюремне ув'язнення на строк від трьох місяці в до року.
Нагадаємо, чоловік вступив у статевий акт із лялькою просто посеред секс-шопу. Покупець, ймовірно, не підозрював, що у крамниці є камери.
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