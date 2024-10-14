Коханець дав чоловіку своєї обраниці 3500 доларів та посадив його за ґрати: що сталося

У Китаї чоловік заскочив дружину в ліжку з іншим та опинився у в'язниці.

Про це пише SCMP.

33-річного чоловіка засудили до шести місяців ув'язнення за шантаж коханця своєї дружини після того, як упіймав їх разом.

На початку цього року Верховний суд провінції Шаньдун наказав Проміжному народному суду міста Зібо переглянути цю справу. 8 жовтня суд визнав чоловіка на прізвище Лу невинним.

У березні 2021 року Лу помітив, що його дружина довго переодягається, щоб відвести доньку до приватного репетитора. У нього виникли підозри, і він простежив за нею до готелю, де заскочив її в одному з номерів, де вона займалася сексом з чоловіком.

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Розлючений чоловік зняв на мобільний телефон свою дружину, одягнену в сексуальну білизну, з її коханцем, який був голим. Потім він побив чоловіка і вдарив дружину ногами.

Коханець на прізвище Лю зізнався, що у нього був роман з дружиною Лу, і виплатив йому компенсацію в розмірі 25 000 юанів (3500 доларів США) трьома грошовими переказами через Інтернет.

Однак через місяць, коли Лу займався судовим процесом про розлучення, йому повідомили, що Лю подав на нього заяву до поліції і звинуватив у шантажі.

Лу вважав, що за цією ідеєю стоїть його дружина, щоб отримати перевагу в боротьбі за опікунство над їхньою донькою.

У листопаді 2021 року районний суд засудив Лу до шести місяців ув'язнення за вимагання. Він також був оштрафований на 5 000 юанів (700 доларів США).

Лу подав апеляцію, але в березні 2022 року проміжний народний суд міста Цзибо залишив рішення першого суду в силі. Він знову подав апеляцію, і в грудні 2022 року проміжний суд знову відхилив його прохання.

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Тоді Лу звернувся до Верховного суду провінції Шаньдун, який наказав проміжному суду міста Цзибо провести повторний розгляд справи, пояснивши це так: "Початковий вирок не підтвердив деякі факти, а деякі докази були суперечливими".

Проміжний суд розглянув справу в січні цього року. Його вердикт, винесений на початку цього місяця, виправдав Лу, вирішивши, що він прийняв гроші після переговорів з Лю.

Суд також постановив, що саме Лю винен у тому, що мав статеві стосунки з дружиною Лу, що є порушенням громадського порядку, добрих звичаїв і моральних норм.

Адвокат Лю, Ван Янтао, сказав, що рішення про зміну результату було ухвалено завдяки увазі ЗМІ до цієї справи. Він сказав, що вони планують подати заяву на державну компенсацію, але ще не підрахували детальну суму.

Нагадаємо, чоловік залишив 500 євро чайових і потрапив у неприємності. Стало відомо, у чому його звинуватили.

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