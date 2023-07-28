Коханий жінки, яка знайшла рідкісну перлину в молюску, зробив з неї обручку та освідчився – фото

Мешканка Род-Айленда, США, знайшла перлину в молюску, який їй подавали в ресторані, і в результаті воно стала частиною її обручки.

Про це повідомляє WJAR-TV.

Сенді Сікорскі та Кен Стейнкамп сказали, що вони обідали у ресторані з братом Сенді та його дружиною у грудні 2021 року. Тоді в останньому з молюсків жінка і знайшла перлину.

"Саме тоді я відчула цю велику круглу штуку в роті. Я подумала: "Що, чорт забирай, це таке?". Отже, я беру її і випльовую на у руку, і моя невістка каже: "Це зуб?", - пригадала вона.

Перлина у молюску / Фото: instagram.com/bridgerestaurantri

Дружина брата Сенді, любителька ювелірних прикрас, незабаром припустила, що це була перлина діаметром 9,8 міліметра.

Згодом ювелір оглянув предмет та підтвердив підозри.

"Він сказав, що це називається перлиною Mercenaria, це маленька тварина на кшталт молюска, яка робить щось схоже на маленьку перлину. Вона зроблена з того ж матеріалу, кальциту та іншого мінералу, і їй потрібно багато років, щоб вирости", - поділилася Сікорскі. "Він сказав, що вік ймовірно становить 50 років".

Тоді пара домовилася, що якщо вони колись вирішать одружитися, то зроблять із перлини обручку.

Цей план здійснився, коли Стейнкамп освідчився 8 липня, використовуючи каблучку з перлиною замість камінця.

Обручка з перлиною / Фото: instagram.com/bridgerestaurantri

Пара відсвяткувала заручини, повернувшись до ресторану, де поділилася своєю історією з власницею Майрою Діоізіо.

"Було приємно побачити їх знову і почути цю історію", - сказала Діоізіо. "Це казка, це магія".

Сенді Сікорскі та Кен Стейнкамп / Фото: WJAR-TV

Нагадаємо, жінка зірвала джекпот у день народження свого чоловіка. Відома сума виграшу.

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