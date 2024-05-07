Коханка народила дитину від померлого бойфренда і подала до суду на його дружину щодо спадщини

Китаянка, яка крутила роман з одруженим бізнесменом, що загинув в автокатастрофі, використала заморожені ембріони для зачаття дитини, а потім подала позов до суду на його сім'ю за спадщину.

Про це повідомляє Oddity Central.

У справі, яка спричинила палкі дебати в Китаї, жінка з провінції Гуандун на прізвище Ленг намагалася відсудити у дружини свого покійного коханця частину його статків у спадок для свого сина, який, як вона стверджувала, був спадкоємцем її коханого.

Незвичайний спір розпочався 2021 року, невдовзі після трагічної загибелі чоловіка на прізвище Вень в автокатастрофі. Ленг стверджувала, що перед аварією заморозила частину своїх яйцеклітин, які пізніше були запліднені спермою Веня в приватній клініці репродуктивної медицини. У грудні 2021 року вона народила здорового сина, якого назвала Сяовен, а в серпні минулого року подала до суду на родину свого колишнього коханця, вимагаючи частину їхнього майна у спадок для сина.

У своєму позові Ленг вимагала для Сяовен, як спадкоємця Веня, майно, акції компанії та страхові виплати. На жаль, жінка не змогла довести, що хлопчик був запліднений спермою бізнесмена, або що він дав їй згоду на зачаття дитини з використанням його сперми. В результаті суд відхилив її позов.

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Після рішення суду ця справа потрапила до заголовків новин у Китаї, і багато хто заявив про свій шок від спроби жінки використати свою маленьку дитину для отримання статків свого померлого коханця.

"Який жах! За гроші вона зробить все, що завгодно", - написала одна людина в соціальній мережі Weibo. "Сподіваюся, дружина подасть зустрічний позов проти коханки", - додав інший юзер.

Один юрист повідомив SCMP, що, хоча Цивільний кодекс Китаю 2021 року передбачає, що будь-який живий плід в організмі матері має право на спадщину і подарунки, в ньому немає жодної згадки про заморожені ембріони. Інший заявив, що процедури ЕКЗ у ліцензованих клініках є законними, але процедура повинна бути узгоджена обома батьками, що було незрозуміло в цьому конкретному випадку.

Нагадаємо, раніше відома акторка показала свою доньку, батьком якої є її син. Вона використала сперму покійного сина, щоб народити дитину після його смерті за допомогою сурогатного материнства.

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