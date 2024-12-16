Коханка заплатила дружині обранця $165000 за їхнє розлучення: чим це закінчилося

У листопаді 2022 року жінка народила сина від одруженого коханця, а потім запропонувала "плату за розлучення", щоб замінити законну дружину.

Китайська коханка заплатила законній дружині свого одруженого обранця 1,2 мільйона юанів (165 000 доларів США) за розлучення, але суд відхилив її клопотання про повернення коштів після того, як дружина прийняла гроші, але відмовилася розлучатися.

Про це повідомляє SCMP.

У грудні 2013 року чоловік на прізвище Хан, який проживає в Шиші, провінція Фуцзянь, одружився з Янь, від якої має двох доньок, вік яких не розголошується.

Пізніше Хан закрутив роман зі своєю колегою, яку ідентифікували як Ши. Вони також вступили в ділове партнерство і в листопаді 2022 року у них народився син.

Намагаючись "замінити" Янь, Ши запропонувала їй угоду, запропонувавши заплатити 2 мільйони юанів (280 000 доларів США), якщо Янь погодиться розлучитися з Ханом. Щоб ініціювати угоду, Ши переказала Янь 1,2 мільйона юанів наприкінці 2022 року.

Однак більш ніж через рік Янь все ще не дала згоди на розлучення.

Розчарована, коханка зажадала повернути свої гроші і навіть подала позов до суду, щоб стягнути 1,2 мільйона юанів після того, як дружина відмовилася їх повернути.

У позові Ши стверджувала, що існувала "усна домовленість" про те, що виплата залежить від того, чи розлучиться Янь з Ханом, і просила суд зобов'язати дружину повернути гроші разом із простроченими відсотками за порушення контракту.

7 лютого Народний суд міста Шиші виніс рішення проти запиту Ши, заявивши, що виплата порушує моральні норми суспільства і громадський порядок, оскільки вона мала на меті розірвати законний шлюб.

Крім того, було встановлено, що Хан і Янь вже підписали угоду про розлучення і перебували в "періоді охолодження", що означало, що платіж не відповідав юридичним умовам для повернення коштів. Цей період "охолодження", запроваджений китайським урядом 2021 року, вимагає від пар почекати 30 днів після подавання заяви про розлучення, перш ніж розлучення буде остаточно оформлене.

Також з'ясувалося, що під час шлюбу Хан витратив на Ши понад 6 мільйонів юанів (825 000 доларів США) без відома дружини.

Юрист Юе Цзенчао пояснив телерадіокомпанії Henan Broadcasting System, що в таких випадках суд навряд чи стане на бік третьої сторони, навіть якщо пара не розлучилася.

"Будь-які значні активи, придбані одруженим чоловіком під час роману без згоди дружини, вважаються спільною власністю подружжя. Дружина має законне право вимагати повернення своєї частки від третьої особи", - пояснив Юе.

Залишається незрозумілим, чи загрожують Хану юридичні наслідки за те, що він, перебуваючи в законному шлюбі, жив з іншою жінкою і мав від неї дітей.

Ця справа спричинила жваве обговорення в китайських соціальних мережах, і багато хто назвав її результат "правосуддям, що восторжествувало".

Результат справді задовольняє. Взяти гроші і відмовитися від розлучення – це ідеальний спосіб змусити її втратити і чоловіка, і гроші!

Що це за чоловік, який коштує 1,2 мільйона юанів

Нагадаємо, у США батько трьох дітей інсценував власну смерть і втік. Стало відомо, як помстилася дружина.

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