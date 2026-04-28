Кого комарі кусають найчастіше: вчені пояснили "смакові вподобання" комах

Комарі обирають своїх жертв невипадково / © Associated Press

Науковці детально пояснили причини, через які кровосисні комарі кусають одних людей значно частіше за інших. Виявилося, що ці комахи ретельно обирають мішень для укусу, орієнтуючись на цілу низку генетичних, фізіологічних і поведінкових факторів.

Що саме приваблює цих летючих шкідників та як правильно розпізнати їхні укуси, пише Ladbible.

Головні фактори привабливості

За словами професора ентомології Університету Флориди Джонатана Дея, найважливішим орієнтиром для комах є кількість вуглекислого газу, який виробляє людина. Люди з високим рівнем метаболізму виділяють його у значно більших обсягах, що миттєво робить їх головною ціллю для кровососів.

«Що більше ви його виділяєте, то привабливішими ви є для цих членистоногих», — пояснив дію вуглекислого газу професор Дей.

Окрім цього, комарів приваблюють і вторинні підказки: виділення молочної кислоти через шкіру, підвищена температура тіла та навіть носіння темного одягу, на тлі якого силует стає контрастнішим.

Дерматологиня Клівлендської клініки Мелісса Піліанг також зазначає, що ймовірність бути покусаними збільшують фізичні навантаження, вживання алкогольних напоїв, надмірна вага та вагітність. Крім того, низка досліджень підтверджує, що найбажанішою для цих шкідників є кров першої групи (тип О).

Особливості укусів і прихована небезпека

Загалом у світі налічується понад 3500 видів комарів. Хоча вони відрізняються між собою, їх об’єднує наявність шести лапок, крил і довгого хоботка, яким вони проколюють шкіру. Характерною ознакою їхнього наближення є високочастотний писк, який комахи часто видають просто біля вуха.

Цікаво, що людську кров п’ють винятково самки, хоча зазвичай ці комахи харчуються нектаром рослин. Під час укусу самка впорскує під шкіру слину, на яку організм реагує, як на алерген. Тіло починає інтенсивно виробляти гістамін, що і спричиняє знайомі всім почервоніння, набряк та неприємний свербіж у центрі проколу.

Здебільшого комарині укуси є лише тимчасовою неприємністю, проте важливо пам’ятати, що ці комахи є сумнозвісними переносниками смертельно небезпечних інфекцій, як-от малярія та лихоманка Денге.

Нагадаємо, вчені звернули увагу на випадки появи лихоманки Денге в нетипових регіонах, зокрема у США. За їхніми висновками, ця хвороба більше не є винятково «тропічною», адже тепліший клімат і частіші зливи створюють сприятливі умови для комарів-переносників.

