Кого називають "шваґром" в українській родині: подробиці від мовознавців

Родина

Українська система назв родинних зв’язків є надзвичайно розгалуженою і точною. Окрім кровних родичів, у нашому колі спілкування з’являються люди, з якими нас поєднує шлюб. І якщо слова «теща» чи «свекруха» знають усі, то термін «шваґро» часто викликає плутанину.

Про це пише «24 Канал».

Часто українці плутають «шваґра» з «свояком». Проте це слово є більш універсальним і може заміняти кілька понять одразу.

Згідно з академічними словниками української мови, шваґром називають:

Брата дружини або чоловіка. Чоловіка сестри. Чоловіка своячки (сестри дружини).

Походження та варіації

Етимологія слова вказує на його західне коріння. Воно походить з німецької мови (Schwager — брат дружини або чоловік сестри). До української лексики, найімовірніше, цей термін потрапив через польську мову.

Слово міцно закріпилося як у літературній мові, так і в народному мовленні, ставши загальною назвою для родича через шлюб. Залежно від регіону України, можна почути різні діалектні варіанти цього слова, які відрізняються наголосом або вимовою, проте позначають ту саму особу:

шва́гер;

шва́ґор;

шваґро́;

шовґор;

шваґерко.

Попри те, що деяким це слово може здаватися застарілим або діалектним, воно залишається активною частиною живого спілкування та допомагає чітко розмежувати родинні статуси без довгих пояснень.

