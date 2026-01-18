Кого не витіснить ШІ: список професій, що переживуть технологічну революцію

Штучний інтелект / © Pixabay

Попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, низка професій залишатиметься затребуваною на ринку праці ще багато років.

Про це заявив генеральний директор рекрутингової компанії Reed Джеймс Рід у колонці для This Is Money.

За його словами, хоча штучний інтелект здатен автоматизувати частину процесів, він не може повністю замінити людські якості – емпатію, критичне мислення, інтуїцію та відповідальність. Саме ці навички залишаються ключовими для багатьох сфер.

Сфера охорони здоров’я та соціальної допомоги

Лікар / © Associated Press

Рід наголосив, що ШІ може трансформувати медицину, однак “людський фактор” залишиться незамінним. Догляд за людьми похилого віку, людьми з інвалідністю та вразливими групами потребує співчуття й емоційного інтелекту, які алгоритми не здатні відтворити.

Вчителі

Вчитель. / © Фото з відкритих джерел

Попри розвиток освітніх технологій, ШІ не здатен повністю замінити педагогів. Учні потребують підтримки, живого спілкування та наставництва, а також індивідуального підходу у складних навчальних ситуаціях.

Рекрутери та HR-консультанти

HR-консультант / © Pexels

Штучний інтелект може допомагати з аналізом резюме, але остаточні рішення щодо кандидатів і побудови кар’єр вимагають людської інтуїції, галузевих знань та етичної відповідальності.

Фахівці з кібербезпеки

Кібербезпека / © pixabay.com

Хакери постійно змінюють тактики, тому спеціалісти з кібербезпеки мають мислити стратегічно та швидко адаптуватися до нових загроз. За словами Ріда, саме людський аналіз залишається критично важливим.

Парамедики та працівники екстрених служб

Пожежники / © Unsplash

ШІ може допомагати з діагностикою, але фізичне реагування на надзвичайні ситуації, прийняття рішень у кризових умовах та співчуття залишаються виключно людськими функціями.

Робітничі професії

Будівельник / © pexels.com

Електрики, сантехніки, столяри та інші майстри не втратять актуальності через необхідність роботи в реальному середовищі. Ба більше, попит на них зростатиме через розвиток “зеленої” енергетики та модернізацію інфраструктури.

Оцінювачі житлової нерухомості

Нерухомість / © ТСН

Оцінка майна потребує професійного судження та відповідальності. Рід підкреслив, що ШІ не може нести юридичну чи етичну відповідальність за такі рішення.

Агенти з нерухомості

Нерухомість / © pixabay.com

Попри автоматизацію оцінки житла, купівля нерухомості залишається важливим життєвим рішенням, де клієнти очікують персонального підходу та консультацій.

Працівники сфери гостинності

Готель

У ресторанах і готелях технології дедалі активніше використовуються, однак клієнти й надалі цінують живе обслуговування, особливо у сегменті преміум-послуг.

Підприємці

Бізнес / © Freepik

Штучний інтелект може стати інструментом для бізнесу, але не здатен замінити підприємницьке мислення, готовність ризикувати та створювати нові ідеї з нуля.

Няні та вихователі дитячих садків

Вихователь / © Pexels

Розвиток дітей раннього віку неможливий без живого спілкування, гри та емоційного контакту. За словами експерта, машини не здатні замінити теплоту людської взаємодії та довіру.

Таким чином, Джеймс Рід зазначає: штучний інтелект не витіснить професії, де ключову роль відіграють людські цінності, відповідальність і взаємодія.

Нагадаємо, експерти б’ють на сполох через небезпечний вплив ШІ на психіку. Дедалі більше людей звертаються до штучного інтелекту по емоційну підтримку, але замість допомоги потрапляють у пастку власних ілюзій, які чатботи не лише підтримують, а й посилюють до критичної межі.