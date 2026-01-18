- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 922
- Час на прочитання
- 3 хв
Кого не витіснить ШІ: список професій, що переживуть технологічну революцію
Штучний інтелект стрімко змінює ринок праці, однак низка професій залишиться затребуваною надовго. Експерт назвав 11 сфер, де людський фактор не зможуть замінити алгоритми.
Попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, низка професій залишатиметься затребуваною на ринку праці ще багато років.
Про це заявив генеральний директор рекрутингової компанії Reed Джеймс Рід у колонці для This Is Money.
За його словами, хоча штучний інтелект здатен автоматизувати частину процесів, він не може повністю замінити людські якості – емпатію, критичне мислення, інтуїцію та відповідальність. Саме ці навички залишаються ключовими для багатьох сфер.
Сфера охорони здоров’я та соціальної допомоги
Рід наголосив, що ШІ може трансформувати медицину, однак “людський фактор” залишиться незамінним. Догляд за людьми похилого віку, людьми з інвалідністю та вразливими групами потребує співчуття й емоційного інтелекту, які алгоритми не здатні відтворити.
Вчителі
Попри розвиток освітніх технологій, ШІ не здатен повністю замінити педагогів. Учні потребують підтримки, живого спілкування та наставництва, а також індивідуального підходу у складних навчальних ситуаціях.
Рекрутери та HR-консультанти
Штучний інтелект може допомагати з аналізом резюме, але остаточні рішення щодо кандидатів і побудови кар’єр вимагають людської інтуїції, галузевих знань та етичної відповідальності.
Фахівці з кібербезпеки
Хакери постійно змінюють тактики, тому спеціалісти з кібербезпеки мають мислити стратегічно та швидко адаптуватися до нових загроз. За словами Ріда, саме людський аналіз залишається критично важливим.
Парамедики та працівники екстрених служб
ШІ може допомагати з діагностикою, але фізичне реагування на надзвичайні ситуації, прийняття рішень у кризових умовах та співчуття залишаються виключно людськими функціями.
Робітничі професії
Електрики, сантехніки, столяри та інші майстри не втратять актуальності через необхідність роботи в реальному середовищі. Ба більше, попит на них зростатиме через розвиток “зеленої” енергетики та модернізацію інфраструктури.
Оцінювачі житлової нерухомості
Оцінка майна потребує професійного судження та відповідальності. Рід підкреслив, що ШІ не може нести юридичну чи етичну відповідальність за такі рішення.
Агенти з нерухомості
Попри автоматизацію оцінки житла, купівля нерухомості залишається важливим життєвим рішенням, де клієнти очікують персонального підходу та консультацій.
Працівники сфери гостинності
У ресторанах і готелях технології дедалі активніше використовуються, однак клієнти й надалі цінують живе обслуговування, особливо у сегменті преміум-послуг.
Підприємці
Штучний інтелект може стати інструментом для бізнесу, але не здатен замінити підприємницьке мислення, готовність ризикувати та створювати нові ідеї з нуля.
Няні та вихователі дитячих садків
Розвиток дітей раннього віку неможливий без живого спілкування, гри та емоційного контакту. За словами експерта, машини не здатні замінити теплоту людської взаємодії та довіру.
Таким чином, Джеймс Рід зазначає: штучний інтелект не витіснить професії, де ключову роль відіграють людські цінності, відповідальність і взаємодія.
Нагадаємо, експерти б’ють на сполох через небезпечний вплив ШІ на психіку. Дедалі більше людей звертаються до штучного інтелекту по емоційну підтримку, але замість допомоги потрапляють у пастку власних ілюзій, які чатботи не лише підтримують, а й посилюють до критичної межі.