ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
2 хв

Собака цієї породи може стати монстром: милі цуценята виростають в гігантів

Багато власників кокапу скаржаться, що собаки виросли втричі більші, ніж очікувалось.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кокапу. Фото: East Springs1

Кокапу. Фото: East Springs1

Кокапу — це гібрид кокер-спанієля і той-пуделя, який виник у США ще в 1950-х роках. Породу створили для того, щоб отримати розумного, лагідного компаньйона з мінімальним линянням. Завдяки інтелекту пуделя й активності спанієля, кокапу стали популярними як сімейні собаки, які не потребують складного догляду за шерстю. Однак усе частіше покупці маленьких цуценят стикаються з тим, що їхні «плюшеві» вихованці виростають у набагато більших собак.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Незважаючи на популярність, Американський клуб собаківництва та інші міжнародні організації досі не визнали кокапу офіційною породою. У межах цієї дизайнерської породи розрізняють чотири розміри — від найменшого teacup до стандартного, який має не перевищувати 40 см у висоту. Проте все більше власників повідомляють, що їхні собаки значно перевищили обіцяні розміри.

Так, британка Кітті Морс, яка мешкає в Нідерландах, придбала цуценя кокапу в Чеширі, розраховуючи на собаку середнього розміру. Але пес виріс у значно більшу тварину з хвилястою шерстю.

Схожа ситуація трапилася з подружжям Ліама й Тіффані, які віддали 2000 фунтів за цуценя на ім’я Вінні. Їм обіцяли, що пес залишиться мініатюрним, але тварина виросла до 32 кг. Після ДНК-тесту з’ясувалося, що Вінні — це суміш пуделя та ірландського сетера, а не кокапу.

Вінні з господарем / © ITV

Вінні з господарем / © ITV

Ще одна власниця, яка назвала свого пса Вафля, розповіла на шоу This Morning, що придбала teacup-цуценя, якому прогнозували вагу до 8 кг. Згодом Вафля виріс до 32 кг.

Собака Вафля / © ITV

Собака Вафля / © ITV

Фахівці попереджають: через велику популярність кокапу на ринку з’явилося чимало недобросовісних заводчиків. Багато з них видають інші породи за кокапу, спекулюючи на моді. Тому експерти радять купувати цуценят лише у перевірених заводчиків, навіть якщо це дорожче. А тим, у кого виріс великий пес, радять не зневірятись і дбати про тварину незалежно від її розміру.

Варто зазначити, що сім’я Бекхемів також не змогла проти повз кокапу. Загалом Бекхеми мають чотирьох собак: три з них породи кокер-спанієль, а одна — кокапу (помісь кокер-спанієлю та пуделя).

Нагадаємо, влада однієї з країн ввела заборону на вигул собак через турботу про громадський порядок і здоров’я населення.

Раніше ми розповідали про п’ять найкращих порід собак, які чудово підходять початківцям.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie