Собака цієї породи може стати монстром: милі цуценята виростають в гігантів

Кокапу. Фото: East Springs1

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Кокапу — це гібрид кокер-спанієля і той-пуделя, який виник у США ще в 1950-х роках. Породу створили для того, щоб отримати розумного, лагідного компаньйона з мінімальним линянням. Завдяки інтелекту пуделя й активності спанієля, кокапу стали популярними як сімейні собаки, які не потребують складного догляду за шерстю. Однак усе частіше покупці маленьких цуценят стикаються з тим, що їхні «плюшеві» вихованці виростають у набагато більших собак.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Незважаючи на популярність, Американський клуб собаківництва та інші міжнародні організації досі не визнали кокапу офіційною породою. У межах цієї дизайнерської породи розрізняють чотири розміри — від найменшого teacup до стандартного, який має не перевищувати 40 см у висоту. Проте все більше власників повідомляють, що їхні собаки значно перевищили обіцяні розміри.

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Так, британка Кітті Морс, яка мешкає в Нідерландах, придбала цуценя кокапу в Чеширі, розраховуючи на собаку середнього розміру. Але пес виріс у значно більшу тварину з хвилястою шерстю.

Схожа ситуація трапилася з подружжям Ліама й Тіффані, які віддали 2000 фунтів за цуценя на ім’я Вінні. Їм обіцяли, що пес залишиться мініатюрним, але тварина виросла до 32 кг. Після ДНК-тесту з’ясувалося, що Вінні — це суміш пуделя та ірландського сетера, а не кокапу.

Вінні з господарем / © ITV

Ще одна власниця, яка назвала свого пса Вафля, розповіла на шоу This Morning, що придбала teacup-цуценя, якому прогнозували вагу до 8 кг. Згодом Вафля виріс до 32 кг.

Собака Вафля / © ITV

Фахівці попереджають: через велику популярність кокапу на ринку з’явилося чимало недобросовісних заводчиків. Багато з них видають інші породи за кокапу, спекулюючи на моді. Тому експерти радять купувати цуценят лише у перевірених заводчиків, навіть якщо це дорожче. А тим, у кого виріс великий пес, радять не зневірятись і дбати про тварину незалежно від її розміру.

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Варто зазначити, що сім’я Бекхемів також не змогла проти повз кокапу. Загалом Бекхеми мають чотирьох собак: три з них породи кокер-спанієль, а одна — кокапу (помісь кокер-спанієлю та пуделя).

Нагадаємо, влада однієї з країн ввела заборону на вигул собак через турботу про громадський порядок і здоров’я населення.

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