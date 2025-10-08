Коханка Пабло Ескобара розкрила таємниці їхнього пристрасного роману (фото)

Реклама

Коханка Пабло Ескобара розкрила таємниці їхнього п'ятирічного роману, зокрема, що він завоював її своїми "солодкими і дешевими словами".

Про це пише Need To Know.

Вірхінія Вальєхо заявила, що не шкодує про свій позашлюбний зв'язок із колумбійським наркобароном, застреленим поліцією 1993-го у віці 44 років.

Реклама

Колишня модель і телеведуча сказала: "Я ніколи не шкодую про те, що кохала чоловіка, ніколи. Ні про одного з моїх чоловіків, які були жахливими, ні про Пабло, який став монстром".

76-річна жінка, яка стала зіркою у себе на батьківщині в 1970-80-х роках, сказала: "Я була першою жінкою-ведучою новин у Колумбії. Першою жінкою, яка вийшла заміж у цивільному шлюбі, і першою "заможною дівчиною", яка офіційно розлучилася. Я була першою, хто багато чого зробив, і першою, хто зв'язався зі злочинцем. Тому моє життя таке цікаве".

Вірхінія випускає нову книжку про свій роман з Ескобаром. Вперше вона написала про наркобарона в книжці Loving Pablo, Hating Escobar 2007 року, але тепер розкрила ще більше таємниць про їхній п'ятирічний роман.

Вірхінія Вальєхо / © Jam Press

Розмовляючи зі своєї квартири в Маямі, де вона живе у вигнанні після того, як дала свідчення проти декількох соратників Ескобара, вона сказала, що шкодує про те, що не скористалася його статками.

Реклама

"Він сказав мені: "Проси все, що хочеш", а я, як ідіотка, відповіла: "Я нічого не хочу, Пабло". Про це я найбільше шкодую в житті, що не попросила його про все!".

Вірхінія вперше зустріла Ескобара 1982 року в його маєтку Hacienda Nápoles в Медельїні. На той час вона перебувала у стосунках з Анібалом Турбеєм, племінником президента Хуліо Сесара Турбея.

Вона розповіла, що була на річковій прогулянці, коли її віднесло вихором, і наркобарон врятував їй життя. Через шість місяців у них почалися інтимні стосунки.

Вона заявила: "Не я завоювала Пабло, а Пабло завоював мене. Я знала, що він одружений, і ми домовилися, що наші стосунки будуть повністю таємними. Ми завжди зустрічалися наодинці, зазвичай у гасієнді, в його квартирі, пентхаусі".

Реклама

Вірхінія Вальєхо / © Jam Press

Вона зізналася, що її не хвилювало, що він був "кокаїновим магнатом" або "що він робив зі своїми грошима", тому що "він планував нібито витягнути Медельїн з бідності".

Вірхінія сказала, що Ескобар також зіграв ключову роль у тому, що вона розлучилася зі своїм другим чоловіком, аргентинським продюсером Девідом Стевелом, після того, як він нібито погрожував їй.

Після цього він надіслав їй тисячу орхідей і сплатив усі її борги.

"Невже все, що я розповідаю вам про Пабло, схоже на повну нісенітницю?" - сказала вона. "Він врятував мені життя, списав мої борги, надіслав мені тисячу орхідей і розлучив мене з цим покидьком. Я ніколи не була коханкою Пабло Ескобара; я була однією з його коханок, а він був одним із моїх коханців. У нас були рівноправні стосунки".

Реклама

Вона сказала, що він називав її своєю "маленькою пантерою", а наприкінці їхніх стосунків – своєю "чистою душею".

Вірхінія додала, що він підкорив її своїми "солодкими і дешевими словами".

Вірхінія Вальєхо / © Jam Press

За її словами, Ескобар лише раз спробував кокаїн і йому не сподобалося. Він також не був прихильником алкоголю, але мав одну ваду. Вона сказала: "З часом Пабло пристрастився до марихуани".

Вірхінія також сказала, що ніколи не повернеться на батьківщину після того, як попросила притулку в США. Свідок, що перебуває під захистом, заявила: "Я ніколи не повернуся до Колумбії, я ні за чим не сумую".

Реклама

Нагадаємо, який вигляд має літак, що належав Пабло Ескобару.