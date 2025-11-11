ТСН у соціальних мережах

Гертруда та Джон

Гертруда та Джон / © Wikimedia Commons

Гертруда та Джон

Кохання без меж: історія подружжя з найбільшою різницею у віці

Союз став рекордом і символом кохання, яке переживає покоління.

Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Гертруда Грабб Джейнвей (США), яка народилася 3 липня 1909 року, була на цілих 63 роки молодша за свого коханого Джона Веслі Джейнвей (також США), який народився 1 грудня 1845 року, що дало їм рекорд найбільшої різниці у віці між подружжям. На момент одруження 9 червня 1927 року Гертруді було 18 років, а Джону – 81.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

У травні 1864 року рідне місто Джона в окрузі Блаунт, штат Теннессі, США, було заповнене плантаціями та фермами. Штат спустошувала Громадянська війна, і 18-річний Джон на родинному коні розпочав свою подорож до Буффало-Крік.

Джон насолоджувався своєю невимушеною поїздкою, коли до нього підійшли солдати. Він, мабуть, не очікував, що його візьмуть на службу до 14-ї кавалерійської дивізії Іллінойсу – але доля мала інші плани. Солдати поділилися з ним історіями про боротьбу з повстанцями, і саме в той день він попрощався зі своїм фермерським життям і розпочав армійську службу.

Джон служив протягом усієї Громадянської війни, аж до її закінчення, і про його повоєнне життя відомо небагато, окрім історії кохання з Гертрудою.

У Гертруди Грабб було складне виховання. Вона народилася 1909 року з деформованою правою рукою і навчилася ходити лише в сім років. Вона також втратила батька, коли їй було лише 13.

Її мама, Галлея Грабб, заробляла на життя пранням білизни і отримувала 50 центів за кожен день роботи. Галлея дуже добре товаришувала з родиною Джейнвей, тож Гертруда і Джон часто бували в компанії одне одного на сімейних і громадських зібраннях і відчули, що між ними є зв'язок.

1998 року Гертруда дала інтерв'ю місцевій газеті Thousand Oaks Star. Розповідаючи про їхню з Джоном історію, вона поділилася: "Мама сказала, що нам доведеться судитися три роки, поки я не досягну повноліття. Ми ходили на побачення два роки. Ми сиділи на задньому дворі будинку в очеретяних кріслах і розмовляли годинами". 

Саме 9 червня 1927 року Джон і Гертруда одружилися о 9-й ранку посеред ґрунтової дороги в оточенні друзів і сім'ї.

Через рік після весілля Джон взяв Гертруду в подорож до студії, щоб зробити професійні фотографії. Це був її перший раз, коли вона фотографувалася, і вона не знала, що робити, тому просто копіювала позу свого чоловіка.

Гертруда і Джон / © Wikimedia Commons

Гертруда і Джон / © Wikimedia Commons

1932 року подружжя вирішило, що настав час купити свій перший будинок, і вони зупинилися на дерев'яному будиночку в Блейні, штат Теннессі. Гертруда пам'ятає, як проходила повз цієї хатини в дитинстві. До цього будинку вона переїхала у віці 23 років і залишилася в ньому до самої смерті.

Після щасливого, але недовгого часу носіння одного прізвища, Джон помер 11 лютого 1937 року у віці 91 року у своєму ліжку в хатині, зробивши Гертруду, якій на той час було лише 27 років, вдовою. Після його смерті Гертруда описала в інтерв'ю ВВС свій душевний біль, який вона відчувала: "Після його смерті мені здавалося, що частина мене пішла під землю разом з ним".

Через три роки вона знову вийшла заміж за чоловіка на ім'я Альфред Вайн'ярд, але ще через три роки вона розлучилася з ним і повернулася до прізвища Джейнвей.

17 січня 2003 року у віці 93 років Гертруда Грабб Джейнвей померла в Блейні, штат Теннессі. Вона була останньою живою вдовою солдата Союзу, який брав участь у Громадянській війні в США. До самої смерті вона отримувала щомісячний пенсійний чек на суму 70 доларів США, завжди адресований "Джону Дженью".

На одній із останніх фотографій Гертруда тримає в руках фотографію себе і свого чоловіка, якого, за її словами, вона завжди "кохатиме і обожнюватиме".

Нагадаємо, що відомо про найстаріше подружжя в історії.

