Колег-коханців заскочили за сексом перед вікном офісу (відео 18+)

Мабуть, вони думали, що їх не видно.

Хтива пара спричинила обурення після того, як її спіймали за сексом перед вікном офісу.

Про це пише NTK.

У ролику, який з'явився у Мережі, чоловік та жінка кохаються, перебуваючи на очах у перехожих на вулиці внизу.

Один із глядачів зняв це на свій мобільний телефон і сказав: "Порно в офісному туалеті".

Наприкінці 20-секундного відео видно, як один перехожий вказує на вікно, помітивши зухвалу парочку через скло.

Ризиковані сцени зняли в штаб-квартирі Центрального оптового ринку в колумбійському місті Медельїн. За повідомленнями, колеги спробувала зберегти таємницю, замкнувшись в одному із туалетів офісу.

Однак вони, мабуть, не підозрювали, що їхні зухвалі махінації будуть так добре помітні через скло.

Секс в офісі / Фото: скриншот з відео

Оптовий ринок — один із найжвавіших районів Медельїна, і десятки перехожих помітили цю непристойну пару в туалеті.

Один місцевий житель сказав: "Вони обоє отримали те, що хотіли". Інший додав: "Погана архітектура".

Нагадаємо, минулого місяця група зухвалих чоловіків та жінок спричинили обурення, стоячи оголеними біля вікна хмарочоса в Медельїні. На фото зображено 11 оголених людей у розкішному багатоквартирному будинку.

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