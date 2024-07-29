Колега "дружньо" поплескав жінку по спині і тепер вона вимагає від нього 5 500 доларів: що сталося

Китаянка вимагає 40 000 юанів ($5 500) від колеги по роботі, звинувачуючи його в тому, що він вдарив її по спині, використовуючи техніку кунг-фу, через що вона не змогла працювати протягом 12 місяців.

Про це пише Oddity Central.

Жінка на прізвище Чжен нещодавно розповіла телевізійній мережі у своєму рідному місті Ханчжоу, китайська провінція Чжецзян, що минулого літа вона працювала охоронницею на станції метро в місті, коли її колега зруйнував її життя простим плесканням по спині. Вона нібито дрімала, поклавши голову на стіл під час обідньої перерви, коли колега на ім'я Лу ляснув її по спині, щоб розбудити. Чжен згадує, що вона відчула відчуття, яке може порівняти лише з ударом електричного струму, а потім відчула, що її руки і шия оніміли. Вона стверджує, що на фотографії, зробленій іншим співробітником, чітко видно сліди від п'яти пальців на її спині. Одне можна сказати напевно: Чжен не могла працювати протягом року після інциденту, і тепер вона відчуває, що Лу винен їй фінансову компенсацію.

Коли Чжен почала скаржитися після ляпаса, Лу нібито дав їй 3 000 юанів (400 доларів) за умови, що вона не буде подавати на нього до суду. Жінка погодилася, але коли через місяць її стан не покращився, вона звернулася до лікарні, де медики сказали їй, що у неї випирає міжхребцевий диск, і порадили відпочити декілька тижнів. У результаті вона пропустила роботу на цілий рік.

Згодом Чжен переконалася, що її колега використовував техніку кунг-фу, відому як "залізна піщана долоня" або просто "залізна долоня", коли бив її по спині, оскільки він завжди хвалився, що вивчає бойові мистецтва. Ця техніка, яку викладають у багатьох школах бойових мистецтв у Китаї, вочевидь, використовується для того, щоб навчити учнів наносити потужні удари, б'ючи по полотняному мішку, наповненому залізним піском.

На початку цього року Чжен зустрілася з Лу і сказала йому, що хоче 40 000 юанів (5500 доларів США) як компенсацію за всі її медичні рахунки і втрачений дохід у зв’язку з непрацездатністю, але він відмовився і перервав усі контакти з нею. Не маючи іншого вибору, Чжен вирішила розповісти свою історію в засобах масової інформації. На жаль, загальна реакція на її долю була не такою співчутливою, як вона очікувала. Більшість людей просто висміювали її немічність. "Ти зроблена з тофу? Твоє тіло розпадається на шматки від плескання?" - запитала одна людина на Weibo.

Нагадаємо, Ердоган дав ляпаса хлопчикові, який не поцілував йому руку. Цілування рук старшим людям вважається традиційним знаком поваги в Туреччині.

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