Колекціонер волосся знаменитостей відмовився від живих зірок після скандалу

Колекція волосся / © Guinness World Records

Американець Джон Резнікофф зібрав одну з найбільших у світі колекцій волосся історичних постатей — однак тепер принципово не бере зразки у живих знаменитостей.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

У його архіві — пасма волосся таких відомих людей, як Авраам Лінкольн, Мерилін Монро та Елвіс Преслі. Колекція належить компанії University Archives, яку він очолює.

Джон отримав цей рекорд ще 2001 року, коли його колекція налічувала 115 різних зразків.

З волоссям з голів Джона Ф. Кеннеді, Альберта Ейнштейна, Наполеона, короля Карла I та Чарльза Дікенса, колекція на той час оцінювалася в мільйон доларів. За сучасним курсом це становить близько 1,8 мільйона доларів.

На той час лише волосся Монро оцінювалося в 50 000 доларів.

Відтоді колекція значно розширилася і подорожчала.

Резнікофф пояснює, що традиція збирати волосся відомих людей бере початок ще від вікторіанської епохи, коли замість автографів люди просили невеликі пасма на згадку.

Деякі експонати мають незвичайне походження. Наприклад, у колекції є пасмо волосся Авраама Лінкольна, яке, за словами колекціонера, було вилучене з рани в ніч його вбивства 1865 року і десятиліттями зберігалося в родині лікаря.

Спочатку Резнікофф збирав волосся лише людей, яких вважав «позитивними постатями» в історії. Однак згодом до колекції потрапили й суперечливі фігури, зокрема Єва Браун.

Волосся із колекції / © Guinness World Records

Водночас він наголошує, що більше не працює з живими знаменитостями. Причиною став інцидент із Нілом Армстронгом: колекціонер намагався придбати пасмо його волосся через перукаря, що спричинило обурення астронавта і погрози судового позову.

Після цього Резнікофф вирішив відмовитися від подібної практики. «Це має такий вигляд, ніби хтось бігає з ножицями за знаменитостями — і це не те, чим я хочу займатися», — пояснив він.

Сьогодні колекціонер розглядає свою діяльність як спосіб зберегти матеріальні свідчення історії. За його словами, люди завжди прагнули мати фізичний зв’язок із тими, ким захоплюються.

Окремі експонати мають і значну ринкову цінність. Наприклад, пасмо волосся Елвіса Преслі було продано на онлайн-аукціоні за понад 115 тисяч доларів.

Нагадаємо, який вигляд має жінка з найдовшими віями у світі.