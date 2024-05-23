Коли буде наступна війна з Росією: провідниця у Вищі виміри передбачила плани Путіна

Провідниця у Вищі виміри Айа вважає, що Росія зараз хоче "заморозити" війну, щоб через три роки почати новий наступ та повність окупувати Україну.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

Айа зауважила, що Росії зараз вигідно погодитись на "заморожування" конфлікту.

"Росія хоче зафіксуватись на певних своїх локаціях. А потім через три роки знову напасти. Через три роки вони розраховують на повну окупацію України", - сказала Айа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, провідниця до Вищих вимірів Айа вважає, що на Росію нападе Китай. Таким чином для країни-агресорки це буде карма за війну проти України.

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