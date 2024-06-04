Коли і як закінчиться війна в Україні: ясновидиця передбачила дату і назвала важливі події

Ясновидиця Аполлінарія передбачає поступове закінчення війни. Вона наголошує, що зараз Україна рухається до завершення бойових дій.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

"Ми наближаємось до світла в кінці тунелю. Тобто ми наближаємось до того, коли буде зрозуміло, як домовляться і як припиняться смерті людей. Ось це припинення ракет, вибухів. Не одразу припинення у прифронтових зонах, але буде припинення цих тривог. І від жовтня цього року почнеться рух у цей бік", - сказала вона

Ясновидиця зазначається, що війна закінчуватиметься поступово, різко бойові дії не припиняться.

"Далі - Україна почне жити. Повернуться всі закони та соціальний сектор. І фінал - це звісно відкриття кордонів. Це буде наприкінці цього шлейфу", - каже ясновидиця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні 2024 року навряд чи закінчиться. Вона зазначила, що попри це "якась історія" закінчиться.

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