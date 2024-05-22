Коли люди почали пити вино: археологи здивували доісторичною знахідкою

Археологічні знахідки доводять, що стародавні люди займалися виноробством понад 6 тисяч років тому в епоху неоліту.

Археологи виявили найдавніші сліди вина, знайдені в Європі. Артефакти, знайдені на розкопках поселення Дікілі-Таш на півночі Греції, датуються 4300 роком до нашої ери та спростовують наявні дані про спосіб життя людей в період неоліту.

Про це пише Greek Reporter.

Грецькі та французькі археологи вже понад 10 років ведуть розкопки в поселенні Дікілі-Таш неподалік сучасного міста Кавала. Археологічні знахідки вказують, що люди жили тут кілька тисяч років, починаючи щонайменше з періоду неоліту (6400–4000 рр. до н.е.).

Як жили люди в період неоліту

Одним із найбільш значних відкриттів є залишки дерев'яних каркасних споруд періоду пізнього неоліту, які дозволяють уявити, які методи будівництва використовували перші жителі поселення.

У ході розкопок було виявлено безліч артефактів віком 6-7 тисяч років, які проливають світло на повсякденне життя мешканців Дікілі-Таша. Серед них кам'яні знаряддя праці, глиняний посуд, розписані амфори, прикраси у вигляді намиста та підвісок, а також унікальний декоративний елемент – глиняна конструкція, що включає задню частину черепа домашнього бика.

Що їли стародавні люди

Дослідники з'ясували, що стародавні люди активно використовували деревне вугілля як паливо та будівельний матеріал. Також були знайдені інші рослинні залишки – зерно та фрукти – які використовувалися у їжу, а також, ймовірно, для виготовлення ліків, палива, будівельного або ткацького матеріалу.

Археоботанічне дослідження підтверджує, що мешканці поселення вже в епоху неоліту інтенсивно використовували плоди фруктових дерев (наприклад, яблуні, груші, сливи та інжир). Але основними рослинними харчами в епоху неоліту та бронзового віку були злаки та бобові: пшениця, ячмінь, сочевиця, горох і гірка віка.

Найдавніше відоме виноробство в Європі

Можливо, найзахопливіше відкриття в Дікілі-Таш — свідчення найдавнішого європейського виноробства. Аналіз залишків у посудинах для зберігання дозволяє припустити, що місцеві жителі виготовляли вино ще у 4300 році до нашої ери.

"Це дивовижне та важливе відкриття", — заявила керівниця розкопок у Дікілі-Таш Димитра Маламіду.

Вона пояснила, що під час розкопок у горщиках була виявлена велика кількість виноградних віджимок, що є доказом стародавнього виноробства.

"Досі ми знали, що люди почали виготовляти та пити вино в бронзовому віці (з 12 століття до нашої ери), але тепер ми дізналися, що технології виноробства були відомі задовго до цього – щонайменше з 4200 року до нашої ери", – поділилася науковиця.

Нагадаємо, пиво відоме людству вже кілька тисяч років, але найдавніший рецепт пива вдалося знайти на глиняних табличках шумерської цивілізації. Археологи та пивовари відтворили шумерську технологію та зварили напій, яким насолоджувались стародавні люди.

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