Коли можуть початися мирні переговори з Росією: астролог назвав дати

Астролог Володимир Бадіян вважає, що мирні переговори між Україною та Росією ймовірно розпочнуться після виборів у США (листопад 2024 року).

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"На даний момент я бачу, що предмет перемовин він уже сформований з усіх сторін. Лише нема бачення того, що буде у кінці цих перемовин. Ми на перемовини можемо піти у плюсі тоді, коли ми можемо якось контролювати Крим і тоді, коли нам дадуть більше зброї. Зараз у нас немає перспектив на перемовини", - сказав він.

Астролог каже, що на початку 2025 року в України буде хороший момент для переговорів з РФ. Наступний такий настане аж наприкінці серпня 2025 року.

Раніше Володимир Бадіян відповів, чи закінчиться війна в Україні 2025 року.

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