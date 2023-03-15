Коли очікувати масованих ракетних ударів: екстрасенс передрік нові атаки Росії

За словами Романа Шептицького, росіяни відчувають, що їм приходить кінець, і хочуть наостанок наробити біди.

Росія готує новий масований ракетний удар. І, швидше за все, він не буде останнім.

Про це попередив екстрасенс і таролог Роман Шептицький, зробивши розклад карт Таро.

"Вони спробують здійснювати повторні масовані атаки вночі, але зараз їм потрібно зібрати ресурс, що може зайняти від шести днів до двох тижнів максимум", - заявив він.

Мета росіян - загнати людей у кут, показати свою певну силу, вони планують якусь диверсію і теракти, особливо у нічний час, зазначив таролог.

За словами екстрасенса, росіяни прагнуть навести максимальний страх і жах на українців, щоб вони зневірилися, однак, їм не вдасться цього зробити, адже після кожної нової атаки українці тільки більше гуртуються.

"Вони відчувають, що їм приходить кінець, остаточний. І хочуть наостанок наробити біди. Час нечисті закінчується. Яким би сильним не було зло, добро завжди перемагає", - резюмував Шептицький.

Нагадаємо, екстрасенска Марія Тиха розповіла, що навесн 2023 року ситуація на фронті загостриться. За її словами, окупанти продовжать обстрілювати українські міста і намагатимуться відкрити ще один фронт.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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