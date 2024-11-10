Коли починається Різдвяний піст 2024 року: скільки триватиме і що можна їсти

Дати свят із переходом на новий календар змінилися, а разом із ними для українців є ще деякі нововведення.

Різдвяний піст — не за горами! Він є одним з найважливіших в церковному календарі. Цього року піст починається раніше, ніж 2 роки тому, адже Різдво віряни в Україні будуть святкувати 25 грудня. Також він найтриваліший і має низку серйозних заборон. Коли починається Різдвяний піст за новим календарем – розповіла у ексклюзиві TSN.ua Людмила Труфин.

Що таке Різдвяний піст

Щороку християни перед Різдвом утримуються від м'ясної та молочної їжі, щоб тілесно очиститися до великого свята. Цей період називається Різдвяний піст і триває 40 днів. У народі його називають Пилипівкою, бо він починається на наступний день після вшанування святого апостола Пилипа. Саме на Пилипа - останній день, коли на столі можуть бути страви з м'яса та молочні продукти.

Різдвяний піст триває 40 днів і потрібен, щоб допомогти християнам підготуватися до величного свята Різдва Христового. Протягом цього часу віряни активно працюють над зміцненням своїх зв'язків із Богом, дотримуючись постових настанов. У давнину вважали, що духовне очищення охоплює не лише обмеження в їжі, але й звільнення від гріховних вчинків. Тому Різдвяний піст є чудовою можливістю для молитви та покаяння.

Історія Різдвяного посту

Встановлення Різдвяного посту має давнє походження і перші згадки про нього датуються IV століттям. Спочатку він був коротким, всього сім днів. А згодом в 1166 році у Візантії, за часів імператора Мануїла та Константинопольського патріарха Луки Хрисоверга відбулося "переформатування" Пилипівки і його продовжили до 40 днів. І зроблено це було з вагомої причини.

По своєму значенню Різдво не поступається Великодню, тому й підготовка до нього має бути відповідною. Сам піст має підкреслювати важливість події, а сорокаденний термін його дотримання означає особливе приготування до великого свята.

Чому люди тримають піст

Головна мета посту, встановленого ще у ранні століття християнства, - духовне очищення людини. Тому піст - це відмова не тільки від скоромної їжі, але й від гріховних думок, згубних пристрастей і звичок для того, щоб можна було з чистим серцем зустріти свято Різдва.

Коли починається піст

Цього року за Юліанським календарем, на який ми перейшли минулого року, піст починається 15 листопада, а закінчується 24 грудня, напередодні Різдва Христового. Проте, деякі віруючі дотримуються григоріанського календаря, за яким піст розпочнеться 28 листопада 2024 року та закінчиться 6 січня 2025. За новим календарем зараз живуть більшість православних церков, старим користувались лише в Україні, а також російська православна церква, сербська і грузинська, а також патріархат Єрусалимський.

Перехід ПЦУ на юліанський календар — це великий крок від російської церкви, яка і виступала проти календарної реформи, відкрито підтримує війну та покриває колаборантів і представників, які є останньою надією Путіна в Україні.

Що можна і не можна їсти

Різдвяний піст має три основні етапи, в кожному з них є певні обмеження щодо їжі. Але є продукти, які категорично заборонено вживати протягом усього постування, такі як молочна продукція, тобто це і сир, і сметану, і молоко, вершки, йогурт, і навіть, вершкове масло, зрозуміло, не можна їсти м'ясо. Водночас від тижня залежить, що можна їсти на Різдвяний піст. Якщо говорити поетапно, то під час першого дозволено їсти рибу та пити вино по вівторках, четвергах, суботах та неділях. В понеділок можна також можна додавати гарячі страви без олії, а в середу і п'ятницю — сухоїдіння.

Під час другого етапу дозволяється їсти рослинну їжу без олії, по понеділках, по вівторках і четвергах до страв можете додавати олію. В середу та п'ятницю дотримуйтесь сухоїдіння. А на вихідних можна додати до раціону рибу та олію.

На третьому етапі, який вважається найсуворішим, можна їсти гарячі страви без олії у вівторок та четвер, олію до їжі дозволено додавати лише у суботу та неділю. А ось понеділок, середа та п'ятниця — сухоїдіння. Водночас забороняється їсти яйця. Не можна їсти і м'ясні бульйони, й окремо м'ясо. Можна їсти фрукти та овочі, гриби, каші, мед, горіхи та бобові.

Хто може не постувати

Є ті, кому можна не постувати й це не буде гріхом, кажуть служителі. І якщо ви раніше не постилися й водночас маєте певні проблеми зі здоров’ям, краще проконсультуватися з лікарем.

Церква дозволяє пропускати піст вагітним, жінкам, які годують дітей, літнім людям, дітям до 12 років. Також постувати не можна тим, хто має важкі хвороби, такі як: рак, діабет, туберкульоз, виразку шлунка, вірусний гепатит, гастрит із підвищеною кислотністю, анемію, нервові розлади. Українцям варто звернути увагу й на те, що дозволяється не поститися військовим і жителям зони бойових дій, які не мають такої можливості.

Чому Різдвяний піст – це не дієта

Водночас варто пам’ятати, що Різдвяний піст - це не дієта. Дієтологиня Наталія Самойленко у коментарі сайту TSN.ua розповіла, що під час посту дійсно можна схуднути, однак є нюанс.

"Так, якщо не замінювати білок на прості вуглеводи та висококалорійні продукти. Але навіть якщо ви контролюєте себе, після завершення посту і входження у звичний режим харчування цифри на вагах почнуть бігти вгору", - сказала вона.

Наталія Самойленко зауважила, що у деяких людей відмова від тваринної їжі може негативно вплинути на організм.

Ви збільшуєте вживання соків, фруктів, овочів, злакових тощо. Для здорового організму це плюс, але якщо ви маєте підвищену кислотність чи виразку шлунку – плануйте візит до гастроентеролога. Бобові протипоказані в разі панкреатиту через велику кількість клітковини. Для її перетравлення підшлункова залоза, ослаблена хворобою, буде працювати в турборежимі, виділяючи величезну армію ферментів, як наслідок – біль, відчуття тяжкості, посилення газоутворення, метеоризм, порушення дефекації, нудота.Організм не доотримує В12, Омега 3, кальцій, йод і вітамін D. Виникає низка порушень:

білкове недоїдання;

мегалобластна анемія;

розлади травної системи;

порушення менструального циклу;

загострення хронічних захворювань.”

Дієтологиня каже, що вживання продуктів, багатих вуглеводами, може призвести до ще більшого підвищення рівня цукру. За червону лінію потрапляють хворі на цукровий діабет. Водночас Наталія Самойленко зазначила, що під час посту є і позитивні моменти для організму.

Є. Але за умови збалансованості! В разі правильного харчування ви – щасливий власник чи власниця оновлених еритроцитів і судин, зниженого рівня поганого холестерину та покращених метаболічних процесів.

Будь-який піст — це, перш за все, стан душі і ваші взаємини з Богом. Тому готуватися до Різдва в першу чергу потрібно щирою молитвою та добрими справами.

Нагадаємо, що і у які дати відтепер святкуватиме ПЦУ: День святого Миколая святкуватимемо 6 грудня, Водохреще 6 січня, Покрову 1 жовтня, День святого Василя 1 січня, Святий Вечір 24 грудня. Якщо заплуталися чи забули, то нові дати легко вирахувати і самостійно: від старої дати віднімаєте число 13 і маєте відповідь.

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