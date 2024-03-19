Коли почнуться мирні переговори Росії та України: шаманка відповіла

Шаманка і екстрасенска Сейраш передбачила, що мирні переговори можуть початись тоді, коли Росія усвідомить реальну загрозу через війну проти України.

Про це вона сказала в інтервю ютуб-каналу "ТОР".

"На цьому етапі війни Росія не зовсім зацікавоена у мирі.Вони росіянці готові до перемовного процесу на своїх умовах, нас не влаштовують їхні умови. Переговрний процес можливий, коли умови влаштовуватимуть нас. На жаль чи на щастя, ми дійдемо до політичного врегулювання. Бо зараз Росія каже - зробіть так, як я хочу. Вони хочуть ще більше закріпити успіх, щоб мати ще більший тиск. Тому вони не вгамовуються, ось у чому проблема", - вважає вона.

Шаманка вважає, що єдине, що може змусити РФ сісти за стіл переговорів на умовах України - це військовий шантаж.

"Ставиш під загрозу болісні та важливі для них точки - все, далі торгуєшся", - вважає Сейраш.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, майстер китайської метафізики назвав подію, яка ознаменує закінчення війни в Україні.

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