Коли з’являться F-16 та настане найкращий час для наступу: астролог назвав важливі місяці

У найближчий час відомий астролог не прогнозує припинення війни, а навпаки вважає, що бої стануть ще запеклішими.

З'єднання Марса і Урану, яке відбудеться в середині липня, може вказувати на те, що перші винищувачі F-16 з’являться в небі над Україною саме в цей час. Однак ефективний широкомасштабний наступ ЗСУ відбудеться трохи пізніше.

Такий прогноз зробив відомий астролог Влад Росс у коментарі на YouTube-каналі Мирослава Солонаря.

“Уран з'єднується з Марсом, а Уран завжди пов'язаний із повітрям, можна сказати, що Уран - це літаки. Марс - планета військових дій, Уран — літаків”, - пояснив укладач гороскопів.

За його словами, саме у липні ймовірні удари Сил оборони України по мостах, зокрема по Керченському.

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“Найголовніше те, що [ЗСУ] вибиватимуть всі ППО Криму, які тільки є. Я вважаю, що у липні буде рознесено всі [засоби] ППО, які перебувають у Криму. Ось коли ЗСУ все знищать, можна буде і літаки вже нам відправляти. Ми з них поступово робимо циклопа з одним оком, а незабаром у них жодного ока не залишиться", - зазначив Росс.

За словами астролога, з’єднання Марса і Урана підтверджує, що в Криму буде проводитися наступальна операція.

"Уран все перевертає, оскільки Уран – це планета переворотів, і якщо Марс до сходження з Ураном до липня означав, що ми весь час програємо, обороняємося і відступаємо, він може повністю перевернути ситуацію на фронті і ми можемо починати нарешті бити ворога", - вважає Росс.

У найближчий час астролог не прогнозує припинення війни, а навпаки вважає, що бої стануть ще запеклішими, а атаки на українські міста російських терористів - ще активнішими.

"Влітку 2024 Марс зійдеться з Ураном і з диявольською зіркою Алголь у знаку України Тельці. Це означатиме лише одне – ніякого припинення війни у найближчі місяці не буде, навіть навпаки, у липні будуть пекельні бої. Росія буде мстити мирним українцям за свої невдачі на фронті, де наші ЗСУ знищують їхнє важливе озброєння, і обстрілювати наші міста", - зазначив Росс.

Широкомасштабний наступ України астролог передбачає у вересні-жовтні цього року, коли в українських воїнів буде більше переможних можливостей для фронту та знищення ворогів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував, що війна в Україні закінчиться у травні 2025 року. Він наголосив, що 2024 року бойові дії триватимуть.

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