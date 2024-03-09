Коли закінчиться наступ Росії і чи матимуть окупанти успіх - передбачення екстрасенски

Екстрасенска та торологиня Людмила Хомутовська вважає, що наступ Росії триватиме всю весну, лише наприкінці його вдасться зупинити.

Про це вона розповіла на ютуб-каналі "ТОР".

Людмила Хомутовська зазначила, що ситуація на фронті навесні буде дуже складною. Окупанти підуть у наступ та навіть просуватимуться. Лише наприкінці весни будуть гарні новини.

"На початку весни ситуація буде тяжкою, ворог просуватиметься. І лише в кінці будуть хороші новини. Якщо ми беремо про негатив, то зараз є активність ворога. Ми бачитимемо, що накопичуються десь військові. Фронт поки буде надважким. Тут основне завдання - зупинити. Чи зупинять ЗСУ? Так, зупинять", - сказала Хомутовська.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точну дату, коли ситуація в Україні покращиться

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