Коли закінчиться наступ Росії і чи матимуть окупанти успіх - передбачення екстрасенски

Людмила Хомутовська вважає, що наступ окупантів триватиме ще кілька місяців.
Екстрасенска та торологиня Людмила Хомутовська вважає, що наступ Росії триватиме всю весну, лише наприкінці його вдасться зупинити.
Про це вона розповіла на ютуб-каналі "ТОР".
Людмила Хомутовська зазначила, що ситуація на фронті навесні буде дуже складною. Окупанти підуть у наступ та навіть просуватимуться. Лише наприкінці весни будуть гарні новини.
"На початку весни ситуація буде тяжкою, ворог просуватиметься. І лише в кінці будуть хороші новини. Якщо ми беремо про негатив, то зараз є активність ворога. Ми бачитимемо, що накопичуються десь військові. Фронт поки буде надважким. Тут основне завдання - зупинити. Чи зупинять ЗСУ? Так, зупинять", - сказала Хомутовська.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точну дату, коли ситуація в Україні покращиться
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