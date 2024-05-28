Коли закінчиться наступ Росії: відомий астролог назвав найстрашніший місяць на фронті

Відомий астролог Алакх Ніранжан вважає, що 25 травня закінчується тяжкий період в Україні. Він також переконаний, що Україна переможе Росію.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Прогноз плюс".

Астролог вважає, що до 25 травня в росіян були шанси на успіх під час наступу на Україну, проте він запевнив, що тяжкий період в історії нашої держави закінчується. Він зазначив, що не варто боятись нового російського наступу.

"Тому не варто боятись, що повториться щось таке. Навпаки - Україна вистоїть. Але по картах, найстрашніші бої випадуть саме на липень. Україна їх перемелить і отримає першу вагому перемогу. І від того часу Росія робитиме все можливе, щоб почати перемовини, бо розумітиме - Росія слабшає", - сказав Алакх Ніранжан.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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