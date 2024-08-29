Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвав рік і відповів, чи поверне Росія окуповані території

Астролог Володимир Бадіян вважає, що війна в Україні може тривати ще до 2027 року. На його думку, це крайня дата закінчення бойових дій.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Бадіян каже, що Україна не зможе повернути всі окуповані території.

"Зараз у нас буде дуже важка фаза війни. Осінь. І чи повернемо ми всі території? То на даний момент - це фантастика. Немає передумов, щоб Росія віддала Крим. Але розподіл такий, що ми таки контролюватимемо Крим і нам віддадуть Крим. Але у нього буде особливий статус - він буде не український і український, але не російський. Інші території будуть нейтральною зоною. Їх контролюватиме Росія і щось ми. У такому статусі вони можуть пробути років 10. Війна ж остаточно закінчиться у 2026, крайній термін - 2027 роках", - сказав астролог.

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