Коли закінчиться війна в Україні: астрологиня озвучила несподіваний прогноз

Астрологиня Яна Тимощук розповіла, коли може закінчитись війна в Україні. За її прогнозом, це може статись ще 2024 року.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

Астрологиня вважає, що шанс закінчити війну може бути уже через 9 місяців. На її думку, РФ через внутрішні проблеми може погодитись на мирні переговори.

"Загалом найближчий час буде напруженим, тому що будуть великі ілюзії, обман, буде розкрита вся інформація. Йде інформація про масові смерті влади. Щось відбуватиметься в Росії, що призведе до трансформації", - вважає Яна Тимощук.

Також астрологиня додола, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський може готувати операції, які матимуть військовий успіх.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс говорив, що війна Росії проти України може закінчитись 2025 року.

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