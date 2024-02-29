Коли закінчиться війна в Україні, чи буде "Майдан" і зміна влади: астролог збентежив прогнозом на 2024 рік

Астролог вважає, що війна або закінчиться 2025 року, або триватиме до 2026-2027.

Ведичний астролог, хіромант, психолог, фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян дав прогноз до кінця 2024 року. Він вважає, що у березні можливі добрі новини, а якщо Україна отримає 80% потрібної зброї, то війна закінчиться уже навесні 2025 року.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Астролог зауважив, що 2024 рік умовно ділитиметься на частини.

"Перший момент - весна та літо. Тут не буде багато озброєння, навесні може бути велике розчарування. Щось можливо станеться на полі бою. Можливий тиск і це не добре відобразиться на Україні. Це може статись у квітні-травні. Але ця подія об'єднає Україну. Я думає, що Авдіївку наші почнуть відтискати. Березень дасть нам також і хороші події. Нам дадуть озброєння та снарядів. Ми будемо на лівобережжі тиснути. Це може бути навіть просування. Але цей рік для нас - це саме дно. Дуже складний рік", - вважає Володимир Бадіян.

На думку астролога, восени може бути щось схоже на Майдан.

"Але це буде не так масштабно, а якісь точкові акції протесту. Закон про мобілізацію приймуть, але найважливіше зараз допомога від США. Бо це дуже взаємозалежно", - сказав він.

Також Володимир Бадіян спрогнозував закінчення війни та вибори президента в Україні. Астролог зауважив, що війна може закінчуватись поетапно, а РФ припинить наносити ракетні удари, якщо Україна матиме свою далекобійну зброю.

"Під кінець 2024 року мають дати 80% того озброєння, що нам потрібно. Буде велика активація. Тоді закінчення війни можна очікувати навесні 2025 року. Якщо зброї не дадуть, то війна закінчиться 2026-2027 років, що ймовірно. Цей рік - рік трансформації. Має бути зміна влади, зміна серед військових, що ми уже побачили - відставка Залужного. І зміна президента теж відбудеться, але не цього року. Це може статись 2025 року. Буде трансформація судової системи", - вважає він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс говорив, що війна Росії проти України може закінчитись 2025 року.

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