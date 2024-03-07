Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" назвала переломний рік

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що 2024 буде переломним роком для України. Вона вважає, що може йти мова про мирний договір.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиню запитали, чи правда це, що 2024 рік може стати переломним для України. Тоді вона розкинула карти Таро та відповіла, що можливо зараз обговорюється мирний договір.

"Договір вже обговорюється. Цей рік уже переломний, бо домовляються за нас з вами. Домовленості поки що звучать так, що з одного боку - ви перестаєте захищати якусь територію, а взамін на це - ми перестаємо наступати. Ми з вами побачимо, що це будуть за домовленості. Наскільки це буде класний план для нас з вами, для нашого безпечного майбутнього? Ні, не буде. Поки що з цими домовленостями. Але цей рік дійсно поворотний для нас з вами. Далі будемо дивитись", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, тарологиня Яна Пасинкова попередила про небезпечні дні до кінця 2024 року. Вона вважає, що окупанти можуть проводити обстріли саме на початку місяця.

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