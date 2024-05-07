Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" назвала єдину умову

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні триватиме доти, поки Росія не зазнає поразки та налякається. Вона наголосила, що лише за таких умов можливе спокійне життя.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що у Росії і далі є мета знищити Україну та українців.

"План у них один - це знищення нашої землі, нашої нації, наших людей. У будь-якому випадку - миру, перемир'я. План у них обійти будь які домовленості. Доки вони не відхоплять заслужених зві**юлєй, доки вони не зрозуміють, що на будь-яку силу є протисила, без цього вони нічого не зрозуміють. А якщо це станеться - вони налякаються та сидітимуть тихо 8-10 років", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила спалах загадкової хвороби у РФ.

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