Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" розповіла про мирний план

Тарологиня та переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, коли в Україні вдасться реалізувати мирний план, про розробку якого говорив президент Зеленський. Вона наголосила, що це буде можливим лише 2025 року.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яна Пасинкова переконана, що мирний план України уже розроблений, проте з ним не погоджується одна із країн. Тарологиня також додала, що скоро українці дізнаються про пункти цього плану.

"Протягом 5 місяців з цього дня план буде оприлюднений. Але те, що його озвучать, це не означає, що він діятиме. Наступного року ми з вами ще перебуваємо у фазі війни та горя. І так, щоб ми вже зрозуміли, що домовлятися з ними (росіянами - ред.) немає про що і зробили якісь рішучі дії зі свого боку, то це буде кінець весни, початок літа. Цей мирний договір трохи зніме воєнну напругу", - сказала Яна Пасинкова.

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