Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог Влад Росс назвав точну дату

Відомий астролог Влад Росс передбачив, що закінчення війни в Україні до 5 листопада неможливе. Він наголосив, що війна може закінчитися у травні 2025 року.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Астролог Влад Росс вважає, що війна точно триватиме до листопада 2024 року, можливо, вона закінчиться 2025 року.

"Жодне закінчення війни до 5 листопада неможливе. Від слова зовсім. 25.05.2025 р. – я переконаний, що така цифра може свідчити про закінчення війни. Цього дня вона може закінчитися з точки зору нумерології. Можливо, навіть не 25 травня, але у травні 2025 року. А тому я не вірю в перемир'я", – сказав Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог здивував передбаченням про закінчення війни в Україні.

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