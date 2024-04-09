Коли закінчиться війна в Україні: ясновидець назвав точний рік та здивував передбаченням

Ясновидець Валерій Шатилович вважає, що війна в Україні закінчиться 2026 року. Він передбачає, що лише через 2 роки може покращитись ситуація в Україні.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

"Я бачу дату - 2026 рік. Весь 2024 та 2025 роки - це тяжкі роки, коли чути звуки зброї, напруженості. Тобто краще стане не одразу всюди. Але 2026 року буде полегшення. У мене дуже великі надії", - сказав Шатилович.

Він додав, що 2024 року війна триватиме.

"Наша війна не схожа на Другу світову. І Україна не захопить Москву. Таких бажань у нас немає. Вирішення війни відбуватиметься по-іншому. 2026 року можуть припинитись бойові дії. Це може статись не на початку, а всередині 2026 року", - сказав він.

На думку ясновидця, 2024 року - триватимуть обстріли України, у 2025 році може початись "рух до миру".

Він заявив, що 2024 року Україні може прийти зброя, а 2025 року - можливий контрнаступ ЗСУ. Він передбачає, що окупанти і далі обстрілюватимуть Україну та намагатимуться знищити ресурси України.

"2026 рік не буде легким. Будуть проблеми, але можна говорити про зупинку бойових дій", - сказав він.

Ясновидець додав, що він був би радий помилитися і щоб війна закінчилась швидше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відьма-тарологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію.

Читайте також: