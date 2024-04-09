Колишній атомник Рівненської АЕС неочікувано розбагатів на 250 000 гривень

Частину грошей він передасть на допомогу ЗСУ.

Колишній атомник Рівненської АЕС виграв у державну лотерею 250 000 гривень.

Про це повідомляє msl.ua.

Пенсіонер на ім'я Анатолій купив білет за 35 гривень у місті Вараш Рівненської області.

Цікаво, що за умовами акції "Весна у серці, гроші у руках", цей приз розігрувався серед усіх невиграшних протягом місяця акційних білетів, тому квиток Анатолія отримав так званий "другий шанс".

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Чоловік пригадав, що дізнавшись про виграш він пережив неймовірні емоції, які неможливо описати словами.

Пенсіонер також поділився своїми планами на виграш. Так, частину коштів він планує передати місцевим волонтерам, які плетуть сітки для ЗСУ та місцевій церкві, представники якої возять допомогу військовим. Щодо іншої частини виграшу він ще не визначився.

Нагадаємо, військовослужбовиця з Волині довірилась гороскопу та розбагатіла на 500 000 гривень. Вона зіграла у миттєву лотерею.

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