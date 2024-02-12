Колишній пілот у 102 роки підняв у небо винищувач: "Я заіржавів" (фото)

Колишній командир ескадрильї Королівських ВПС вперше піднявся у повітря на винищувачі Spitfire у віці 102 років.

Про це пише ВВС.

Британець Джек Геммінгс був одним із піонерів Mission Aviation Fellowship (MAF) — найбільшої у світі гуманітарної авіакомпанії.

Його двадцятихвилинний політ із лондонського Біггін-Гілл був спрямований на підвищення обізнаності та збирання коштів для благодійної організації, співзасновником якої він був 80 років тому.

Геммінгс сказав, що політ був "цілком чудовим", але "дуже вибоїстим": "Управління виявилося трохи важчим, ніж я очікував. Це було швидше, ніж я літав у роки служби у ВПС. Чесно кажучи, я почувався трохи заіржавілим — і це не дивно, бо я заіржавів. Ви забуваєте, скільки запобіжних заходів потрібно вжити".

Джек Геммінгс за штурвалом винищувача / Фото: Getty Images

1948 року Джек Геммінгс пілотував дерев'яний літак Miles Gemini з Кройдона до Найробі, розпочавши перше британське повітряне знімання для оцінки гуманітарних потреб у Центральній Африці.

10-місячна місія допомогла запустити MAF, який зараз працює більш ніж у 25 країнах з низькими доходами та має парк із 120 легких літаків.

Завдання Геммінгса було спрямоване на підвищення обізнаності та збирання коштів для MAF.

Джек Геммінгс / Фото: Getty Images

Він сказав, що ще не думав, як святкуватиме своє досягнення, але додав: "Смію припустити, що щось на кшталт напою може стати в нагоді".

Нагадаємо, 90-річні близнючки вперше возз'єдналися після 81 року розлуки. Вони знайшли одна одну завдяки ДНК-тесту.

Читайте також: