Колишній пілот у 102 роки підняв у небо винищувач: "Я заіржавів" (фото)

Він поділився своїми враженнями.
Колишній командир ескадрильї Королівських ВПС вперше піднявся у повітря на винищувачі Spitfire у віці 102 років.
Про це пише ВВС.
Британець Джек Геммінгс був одним із піонерів Mission Aviation Fellowship (MAF) — найбільшої у світі гуманітарної авіакомпанії.
Його двадцятихвилинний політ із лондонського Біггін-Гілл був спрямований на підвищення обізнаності та збирання коштів для благодійної організації, співзасновником якої він був 80 років тому.
Геммінгс сказав, що політ був "цілком чудовим", але "дуже вибоїстим": "Управління виявилося трохи важчим, ніж я очікував. Це було швидше, ніж я літав у роки служби у ВПС. Чесно кажучи, я почувався трохи заіржавілим — і це не дивно, бо я заіржавів. Ви забуваєте, скільки запобіжних заходів потрібно вжити".
1948 року Джек Геммінгс пілотував дерев'яний літак Miles Gemini з Кройдона до Найробі, розпочавши перше британське повітряне знімання для оцінки гуманітарних потреб у Центральній Африці.
10-місячна місія допомогла запустити MAF, який зараз працює більш ніж у 25 країнах з низькими доходами та має парк із 120 легких літаків.
Завдання Геммінгса було спрямоване на підвищення обізнаності та збирання коштів для MAF.
Він сказав, що ще не думав, як святкуватиме своє досягнення, але додав: "Смію припустити, що щось на кшталт напою може стати в нагоді".
Нагадаємо, 90-річні близнючки вперше возз'єдналися після 81 року розлуки. Вони знайшли одна одну завдяки ДНК-тесту.
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