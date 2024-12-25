Колишній поліцейський з Великої Британії заробляє 3 000 фунтів на покинутих будинках

Перший “заробіток” — ваучер на 20 фунтів стерлінгів (1068 гривень) — він отримав після надання даних про занедбаний будинок. Пізніше, коли компанія придбала цей будинок, Рой отримав 1% від вартості угоди, що склало 2 350 фунтів (125 тисяч гривень).

Колишній правоохоронець з Дербішира, Велика Британія, Рой Фолкс знайшов спосіб заробляти на своїй спостережливості. Тепер він виявляє занедбані будинки та отримує за це фінансову винагороду, яка вже перевищила 3 000 фунтів стерлінгів (понад 160 тисяч гривень).

Про це повідомляє Sky News.

Як усе почалося

Одного разу Рой звернув увагу на будинок у своєму районі, який пустував кілька років після смерті його власників. Він повідомив про це місцеву раду, але жодної відповіді не отримав. Згодом він дізнався про компанію YouSpotProperty, яка зацікавлена в інформації про порожні будинки.

“Я помітив, що будинок залишався порожнім понад два роки після смерті літньої пари”, — розповів Рой.

Перший “заробіток” — ваучер на 20 фунтів стерлінгів (1068 гривень) — він отримав після надання даних про занедбаний будинок. Пізніше, коли компанія придбала цей будинок, Рой отримав 1% від вартості угоди, що склало 2 350 фунтів (125 тисяч гривень).

З того часу він ідентифікував ще 25 подібних об’єктів, заробивши ваучерами 500 фунтів (26 700 гривень). Для пошуку занедбаних будинків він використовує свої професійні навички, звертаючи увагу на такі деталі, як зарослі сади або сміттєві баки, які давно не виносили.

Інші приклади успіху

Рой — не єдиний, хто заробляє на покинутих будинках. Айеша зі Сметвіка, мати трьох дітей, також скористалася послугами YouSpotProperty. Її сусідній покинутий будинок довгий час залишався проблемою, попри звернення до місцевих органів влади.

У 2022 році Айеша повідомила про цей об’єкт компанії, і після його придбання вона отримала винагороду в 700 фунтів (37 тисяч гривень). Отримані кошти вона витратила на організацію вечірки з нагоди свого 30-річчя.

Вирішення житлової кризи

Проблема порожніх будинків у Великій Британії є масштабною. За даними організації Empty Homes Network, у країні пустує нерухомість загальною вартістю понад 465 мільярдів фунтів стерлінгів. Це кожен 16-й об’єкт житлової нерухомості.

Компанії, як-от YouSpotProperty, працюють над тим, щоб повернути ці будинки в обіг. Засновник компанії Бен Редстоун зазначає, що допомога громадськості має вирішальне значення для досягнення цієї мети.

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“Безгоспні будівлі можуть бути небезпечними й руйнуватися, створюючи проблеми для сусідів”, — наголошує він. Щомісяця його компанія виплачує винагороди за знайдені будинки, у середньому сім 1%-вих гонорарів.

Завдяки таким ініціативам занедбані будівлі не тільки повертаються в експлуатацію, але й усувають соціальні й естетичні проблеми, спричинені їхнім занепадом.