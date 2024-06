Колишній шахрай видаляє татуювання черепа на обличчі після того, як "знайшов Бога" – фото, відео

Колишній злодій, з ніг до голови вкритий татуюваннями, видаляє страшні малюнки на своєму обличчі після того, як "знайшов Бога".

Про це пише Need To Know.

Відео першої лазерної процедури видалення татуювання Леандро де Соуза переглянули понад 700 000 разів.

Де Соуза був усиновлений після того, як його знайшли у коробці з-під взуття. Пізніше він почав вживати наркотики і відсидів у в'язниці за крадіжку. Він провів 21 рік, роблячи татуювання, зокрема на обличчі, щоб зробити його схожим на череп. Леандро зупинився в березні минулого року, коли його визнали найбільш татуйованою людиною Бразилії.

Леандро де Соуза / Фото: instagram.com/leandrodesouzabless

Його злочинне життя призвело до того, що 2019 року він втратив опіку над своєю названою матір'ю, яку відправили до будинку для літніх людей. Тепер, щоб повернути її, йому потрібна стабільна робота. Де Соуза охрестився і більше не вживає наркотики. Він сказав: "Основною причиною видалення татуювань є каяття і пошук роботи, щоб відновити почуття власної гідності. Це дасть мені змогу дозволити собі основні потреби, такі як вода, електрика, податок на нерухомість та аліменти на сина, що буде легше зробити без татуювань".

Де Соуза був вдячний, коли експерт з видалення татуювань Джанкарло Пінчеллі запропонував виконати весь процес безкоштовно. Він сказав: "Святий Дух Божий торкнувся серця Джанкарло в Сан-Паулу, і він благословив мене на безкоштовну процедуру. Завдяки поширенню Євангелія в Інтернеті, Бог зробив це все можливим".

Зараз у де Соузи понад 86 000 підписників в Instagram. Він ділиться з ними своїм досвідом видалення татуювання та настановами своєї новознайденої християнської віри. Чоловік намагається зібрати кошти, щоб покрити свою подорож до Сан-Паулу зі свого будинку в Баге, який розташований більш ніж в 18 годинах їзди на машині.

Леандро де Соуза / Фото: instagram.com/leandrodesouzabless

Тепер він застерігає людей добре подумати, перш ніж робити татуювання. Бразилець посилається не лише на вартість видалення, але й на те, що вони змушують людей ставитися до вас як до "циркового персонажа".

Де Соуза сказав: "Суспільство може бути жорстоким до вас".

