Колишній точно не забуде: зоопарк пропонує до Дня закоханих надіслати ексу відео слона, що какає

Для тих, хто перебуває у гармонійних стосунках, вигадали милий варіант.

Поки щасливі пари вигадують, як здивувати другу половинку в День закоханих, зоопарк Мемфіса в штаті Теннессі, США, запропонував "небанальний" подарунок.

Так, зоопарк оголосив про свою акцію Dating or Dumping, яка дозволяє підписникам обміняти пожертву в розмірі 10 доларів на креативне відео.

Серед варіантів – "чарівне відео, де червона панда жує виноград" або "смердюче відео, де слон какає".

"Маєте колишню/колишнього, що заслуговує на смердючий сюрприз? На цей День Святого Валентина нехай говорить слон. А може, ви вже знайшли свою половинку і хочете надіслати їй щось миле? Наші червоні панди допоможуть вам", - йдеться на сайті зоопарку.

У соціальних мережах зоопарк зазначив, що відео зі слонячими фекаліями можуть бути корисними не лише для колишніх.

"Можливо, це ваш настирливий сусід, владна теща, ваш колишній або колега, який все ще сниться вам у жахіттях. Цього Дня закоханих дозвольте слону говорити і називати речі своїми іменами", - йдеться у дописі. "Наприкінці кампанії ми оголосимо найпопулярніші імена залицяльників і кидал – тож робіть свій хід".

Придбати валентинки можна до 12 лютого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що можна подарувати коханому чоловікові або хлопцеві на День закоханих.

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