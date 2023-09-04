Колишня черниця відверто розповіла, через що втекла з суворого монастиря

Колишня черниця з Пенсильванії, США, розповіла про життя в монастирі.

Про це пише Mirror.

Кері-Ейлін Чафф була римсько-католицькою монахинею і протягом п'яти років жила в суворому монастирі, де всім заборонялося носити "штани, що обтискають стегна", і використовувати тампони, тому що вони "недоречні".

Зараз заміжня мама шістьох дітей приєдналася до монастиря, коли їй було 18 років, після "дійсно великого звернення серця" у 13 років, але тепер розповіла, чому саме вона вирішила піти.

"Я виросла в номінально-католицькій сім'ї, ми навіть не ходили до церкви щонеділі, але я ходила до католицької школи. Коли мені було 13, я по-справжньому відкрила для себе нову любов до своєї віри, я просто по-справжньому любила Бога і хотіла віддати йому своє життя, наскільки могла", - сказала жінка.

Кері-Ейлін Чафф / Фото: mirror.co.uk

Коли Керрі-Ейлін виявила, що люди, як і раніше, приєднуються до церкви у професійному сенсі, вона відчула, що для неї це ідеальний спосіб показати Богу, як сильно вона любить його. Однак, 2008-го, після п'яти років вона вирішила піти.

Вона продовжила: "Я була зовсім нещасною. Начебто зі мною все було гаразд протягом першого року або близько того, як новизна, хвилювання від приєднання, як би тримає вас на деякий час, але моїм базовим значенням за промовчанням було це страждання".

Кері-Ейлін каже, що висловила ці сумніви своєму начальству, яке назвало це "спокусою". Вона додала: "Я щосили намагалася змінити себе, наскільки могла, тому що, якби я змінила себе, все стало б краще. Але я просто занурювалася все нижче і нижче в страждання настільки, що одного разу ми йшли тротуаром, і я подумала: "Я хотіла би, щоб автобус під'їхав і збив мене". Якщо ви коли-небудь відчуєте такий рівень страждання, щось потрібно змінити, чи то професійна допомога, чи вихід із ситуації, яка робить вас нещасними, як це було зі мною".

Мама розповіла, що переживати від'їзд було неймовірно важко, оскільки вона відчувала, що підведе всіх, хто повернеться додому та до своєї родини.

Кері-Ейлін, відома як сестра Мері Фаустіна, також поділилася, що в монастирі вона дійсно мала деякі нездорові явища, і хоча вона не уточнила, що саме, жінка сказала, що, на її думку, це можна виправити. Керрі-Ейлін закінчила своє пояснення того, чому вона покинула монастир, сказавши, що тепер вона вийшла і стала дружиною та матір'ю і стала набагато щасливішою. "Зараз, будучи мамою, я не можу повірити, що коли-небудь думала, що мені слід стати черницею", - додала вона.

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