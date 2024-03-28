Колишня чоловіка випадково викинула його біткоїн-накопичувач із мільйонами до смітника

Він досі не може повірити в те, що сталося.

Британець пожалівся, як його колишня дівчина випадково викинула його біткоїн-накопичувач до смітника.

Про це пише Daily Mail.

Джеймс Гавеллс втратив свій жорсткий диск з біткоїнами вартістю 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Він здобув приголомшливі 8000 біткоїнів, які зберігав на жорсткому диску. Але його випадково викинула його колишня під час прибирання понад десять років тому, оскільки він зберігався у пакеті для сміття, і вона не знала, що він там був.

А з нещодавнім зростанням вартості біткоїна, партія біткоїнів Хавеллса фактично коштує 450 мільйонів фунтів стерлінгів на активному ринку.

Зараз вважається, що жорсткий диск, який за розміром не перевищує iPhone 2013 року перебуває в центрі утилізації відходів у Ньюпорті, Південний Вельс.

Але навіть за умови винагороди в 10 мільйонів фунтів стерлінгів тому, хто його знайде, один із працівників сміттєзвалища сказав, що шанси знайти загублену техніку дорівнюють нулю:

"Тут цілодобова охорона – кожен, хто тут працює, знає про те, що має бути поховано на звалищі під пагорбами. Але інша проблема полягає в тому, де вони почнуть шукати? Два невеликі пагорби займають декілька акрів, вони ніколи його не знайдуть. Власник багато разів відвідував ділянку – якщо він і є, то під одним з тих двох пагорбів вдалині. Він непохитний, але ніхто не може знати напевно, чи є воно тут, бо частину сміття, яке привозять, відправляють на спалювання".

Працівник пояснив, що навіть якби місцева влада дала Джеймсу дозвіл, це було б все одно, що шукати голку в копиці сіна.

Він додав: "Якщо лише комп'ютерна техніка не має якогось пристрою самонаведення, це просто неможливо. Хлопець повинен просто забути про це і рухатися далі".

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Міська рада Ньюпорта, яка керує Центром перероблення побутових відходів у Південному Вельсі, вже відмовила Джеймсу в дозволі на проведення масштабних розкопок на місці знахідки.

Втім, дехто вважає, що чоловіку слід дати шанс. Один робітник сказав: "Якщо у нього є ідея, де він може бути, то йому слід дозволити шукати його. Зрештою, це його власність, якщо її можна повернути, то чому б і ні?".

Нагадаємо, лотерейний гравець зірвав восьмий за величиною джекпот в історії. Щасливчик став багатшим на 1,12 мільярда доларів.

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