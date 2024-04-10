Колишня грабіжниця відверто розповіла, як вдерлася до 200 розкішних маєтків і вкрала $7 млн – відео

Колишня злодійка Дженніфер Гомес поділилася, як пробралася до понад 200 розкішних будинків та вкрала близько $7 мільйонів.

Вона відверто розповіла в подкасті Locked In With Ian Bick про прораховану тактику, яка привела її до одного із найбагатших районів Флориди.

"Я завжди хотіла грабувати гарні будинки. Я маю на увазі, принаймні, будинки за мільйон доларів", - зізналася 41-річна жінка. "Я завжди намагалася знайти будинок у глухому куті, щоб не загубитися там... Або будинок, який би виходив на вулицю".

Вихована в привілейованому середовищі, Гомес використовувала свої глибокі знання про заможний спосіб життя для здійснення своїх злочинних подвигів.

"Я багато знала про те, як живуть заможні люди, тому що мої батьки були лікарями. У них, напевно, є якась огорожа для приватного життя. Я можу сховатися за нею, коли потрапляю на їхній задній двір. Я повністю замаскована", - поділилася Дженніфер.

Обираючи будинки, Гомес вважала за краще, щоб йшов дощ – звичайне явище у Флориді: "Тому що людей немає на вулиці, вони не займаються садівництвом, немає ландшафтних дизайнерів, ніхто не бігає по сусідству. А навіть якщо вони десь і бачать мене, то на вікні краплі дощу, тож вони не знають, на що дивляться".

Маючи гостре око на деталі, Гомес помічала найдрібніші сигнали систем безпеки, розглядаючи їх як ознаки цінних речей, готових до викрадення.

"Кожен, хто має сигналізацію, має гроші", - стверджує вона. "Для мене це було добре, тому що ви говорите мені, що вам є що захищати. Багаті люди завжди хочуть рекламувати всю свою безпеку. Цей будинок під наглядом. Наклейки системи сигналізації... Тепер я знаю, що тут є сигналізація, тож буду її обходити. Я бачу, чи ввімкнені датчики руху. Я можу бачити, чи ввімкнена сигналізація. Можна просто зазирнути у вікно чи двері і побачити, чи вони червоні чи зелені".

Тепер вона застерігає власників будинків від ненавмисної реклами своїх вразливостей.

"Є багато речей, які можна побачити ззовні будинку, і які дадуть грабіжнику багато інформації", - каже Гомес. "Припиніть рекламувати все, що відбувається у вашому будинку і з вашим будинком".

Коли наставав час зламу, Гомес використовувала інструмент, який вона придбала в будівельному магазині, щоб точно розрізати скло.

"Я обходила навколо, підходила до їхнього паркану і відкривала його. Я залазила на нього, перестрибувала через кущі, як завгодно. Я починала стукати у вікна та двері".

Гомес розробила переконливі хитрощі, щоб потрапити всередину. "Я кажу: "Міс Сара, міс Сюзанна. Гей, ви там? Агов! Відчиняйте. Підійдіть до дверей. Ваша донька хотіла, щоб я перевірила, як ви", - розповіла вона.

Якщо вони були вдома, вона йшла геть, але головним завданням було переконатися, що вдома нікого немає.

Гомес також ретельно стежила за своїм гардеробом – носила взуття двох різних розмірів, рукавички і зібране назад волосся, а також носила сумочку з інструментами.

"Я не користувалася косметикою. Я намагалася мати якомога молодший вигляд", - поділилася вона. "Я завжди носила скраби, тому що прикидалася, що працюю в спа-салоні для собак".

Дженніфер Гомес / Фото: скриншот з відео

Проникливе розуміння Гомес поведінки домашніх тварин відрізняє її від пересічного грабіжника.

"Багаті люди не саджають своїх тварин у клітки. Вони дозволяють їм гуляти", - зазначила вона. "Тому я знаю, що якщо ваш собака гуляє будинком, то датчики руху не ввімкнені, і я можу вільно ходити домом".

Серед геніальних методів Гомес, які допомагали перехитрити навіть найпильніших сторожових собак – принести з машини стейк, курку або сендвіч.

"Якщо є собака, який має трохи страшний вигляд, я давала йому їжу. Вона мене не чіпатиме".

Мабуть, найсміливішим кроком Гомес було замикати двері гаража на ключ, коли вона заходила до нього.

"Я почую галас, тому що люди запитуватимуть: "Якого біса? Чому мої двері зачинені? Хто замкнув двері?". І це спрацьовувало", - зізналася вона про свою хитру стратегію, щоб посіяти плутанину і виграти собі дорогоцінний час.

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Потрапивши всередину, Гомес прямувала до головної спальні та кабінету.

"Я шукаю готівку, шукаю золото, а потім забираюся звідти до біса", - сказала вона.

Потім Гомес застрибувала до своєї автівки, щоб поїхати додому і перерахувати награбоване.

"У мене дуже звичайна машина. У мене срібляста "Імпала", "Шевроле Імпала", просто срібляста "Шевроле Імпала", - розповіла вона. "Я не знаю багато заможних людей, які могли б вказати на цю машину і сказати, що це за машина, можливо, поліцейська, ніби вони не знають".

Гомес відсиділа близько десяти років за ґратами за крадіжки зі зломом.

Нагадаємо, жінка знайшла у своєму авто тіло розшукуваного за вбивство сексуального злочинця. Востаннє його бачили пів року тому.

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