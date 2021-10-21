Колишня мормонка пояснила, як не “грішити” під час дошлюбного сексу

В Мережі стало вірусним відео, на якому колишня адептка Церкви Ісуса Христа Святих Останніх днів пояснює, що таке “сокінг” і чому в мормонів таке проникнення в жінку не вважається гріхом.

Лексі Джордж з Флориди, яка у 25 років покинула віру мормонів, записала на TikTok відео, в якому розповідає, як не "грішити", займаючись дошлюбним сексом. За її словами, для цього вони можуть обрати "сокінг" — коли чоловік проникає сексуально в жінку, але не здійснює рухів.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Опубліковане в соцмережі відео переглянули уже понад 11 мільйонів разів. "Ідея, яка стоїть за цим, полягає в тому, що якщо “це” просто перебуває всередині, але немає руху вперед -назад, то це не гріх", - стверджує Лексі.

За її словами, деякі пари просять надійного друга для більшого ефекту погойдати ліжко, на якому лежить пара. “Якщо рух відбувається зовнішніми силами, але ви цього не робите самі, то це - не дошлюбний секс”, - пояснює вона.

Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів навчає “закону цнотливості”, який суворо забороняє секс поза гетеросексуальним шлюбом, називаючи його найгіршим гріхом “поряд із вбивством”. Багато мормонів відчувають надзвичайну провину навіть за те, що просто мають сексуальні думки чи бажання, не кажучи вже про те, щоб мати статеві стосунки.

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За словами Лексі, "сокінг" з’явився як спосіб обійти ці релігійні вчення. Вона пояснила, що він є особливо популярно в університеті Бригама Янга, очолюваного мормонами, у штаті Юта серед молодих неодружених людей.

У коментарях багато мормонів називають слова Лексі Джордж вигадкою, але є й ті, хто їх підтверджує. Ведуча подкасту Mormon Stories Кара Баррелл, яка теж була мормонкою, сказала, що вважала, що “сокінг — це жарт”, але “виявилося, що це не так”.

Нагадаємо, раніше у Кременчуці Полтавської області помітили пару, яка займалася сексом просто на вулиці.

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