Колишня шпигунка ЦРУ розповіла, як тримала свою роботу в таємниці від майбутнього чоловіка (фото)

Колишня оперативниця Центрального розвідувального управління США поділилася секретами свого особистого життя.

Про це пише Newsweek.

Будучи агенткою, Бріттані Батлер Дженнінгс тримала свою посаду в найсуворішому секреті, перевіряючи своїх обранців перед тим, як розповісти про свою роботу, щоб не спричинити "зайвого здивування".

Мешканка Чарльстона, Південна Кароліна, яка пропрацювала в ЦРУ дев'ять років, називає свою роботу "унікальним аспектом" свого життя і вважає, що не так вже й складно тримати її в таємниці протягом перших декількох тижнів побачень.

Бріттані Дженнінгс / Фото: instagram.com/formerspy1

"На ранніх етапах я, як правило, не говорила про свою роботу, згадуючи, що я була урядовою консультанткою. Деталі ставали більш конкретними лише тоді, коли це було абсолютно необхідно", - розповіла 40-річна Дженнінгс . "Правду про мою приналежність до ЦРУ я розповідала лише тоді, коли це було неминуче. Здебільшого лише мій чоловік був втаємничений у цю інформацію, коли наші стосунки досягли значного рівня довіри і прихильності".

Бріттані Дженнінгс / Фото: instagram.com/formerspy1

Тепер, коли вона звільнилася, Дженнінгс, авторка роману The Syndicate Spy, може відкрито розповідати про свою колишню роботу і складне особисте життя.

Вона розповіла історію свого колишнього, який не був громадянином США. Колишній коханий був родом з Мексики, і ЦРУ вимагало від Дженнінгс розповісти про свої стосунки – разом з ім'ям, датою народження та іншою особистою інформацією – щоб агентство могло провести ретельну перевірку і переконатися, що він не становить загрози безпеці.

"На диво, отримати цю інформацію не було ні незручно, ні складно", - пояснила вона, зазначивши, що сказала хлопцеві лише те, що працює на уряд, а не на ЦРУ. "Люди, як правило, довіряли мені, і це більше стосувалося забезпечення прозорості та безпеки".

Бріттані Дженнінгс / Фото: instagram.com/formerspy1

Лише 2008 року її романтичне життя змінилося: вона зустріла свого теперішнього чоловіка Метта. За її словами, вона розкрила свою справжню сферу діяльності лише через чотири місяці після знайомства.

"Він знайшов це неймовірно інтригувальним. Коли я запитала його, він відповів, що вважає це сексуальним і таємничим", - розповіла вона в інтерв'ю. "Враховуючи його досвід роботи лобістом у Конгресі, він був знайомий з людьми з розвідувальних і оборонних кіл, тож це не було для нього чимось абсолютно чужим".

Бріттані з чоловіком / Фото: instagram.com/formerspy1

Йому навіть дозволили відвідати штаб-квартиру ЦРУ і музей там – після надання номера соціального страхування – але не надали доступу до конфіденційних зон, таких як "сховище", де зберігається секретна інформація.

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