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Колишня шпигунка ЦРУ розповіла, як тримала свою роботу в таємниці від майбутнього чоловіка (фото)

Колишня шпигунка ЦРУ розповіла, як тримала свою роботу в таємниці від майбутнього чоловіка (фото)

Колишня шпигунка ЦРУ розповіла, як тримала свою роботу в таємниці від майбутнього чоловіка (фото)

Бріттані Дженнінгс / Фото: instagram.com/formerspy1

Своєму коханому вона зізналася через чотири місяці.

Колишня оперативниця Центрального розвідувального управління США поділилася секретами свого особистого життя.

Про це пише Newsweek.

Будучи агенткою, Бріттані Батлер Дженнінгс тримала свою посаду в найсуворішому секреті, перевіряючи своїх обранців перед тим, як розповісти про свою роботу, щоб не спричинити "зайвого здивування".

Мешканка Чарльстона, Південна Кароліна, яка пропрацювала в ЦРУ дев'ять років, називає свою роботу "унікальним аспектом" свого життя і вважає, що не так вже й складно тримати її в таємниці протягом перших декількох тижнів побачень.

Бріттані Дженнінгс / Фото: instagram.com/formerspy1 / ©
Бріттані Дженнінгс / Фото: instagram.com/formerspy1

"На ранніх етапах я, як правило, не говорила про свою роботу, згадуючи, що я була урядовою консультанткою. Деталі ставали більш конкретними лише тоді, коли це було абсолютно необхідно", - розповіла 40-річна Дженнінгс . "Правду про мою приналежність до ЦРУ я розповідала лише тоді, коли це було неминуче. Здебільшого лише мій чоловік був втаємничений у цю інформацію, коли наші стосунки досягли значного рівня довіри і прихильності".

Бріттані Дженнінгс / Фото: instagram.com/formerspy1 / ©
Бріттані Дженнінгс / Фото: instagram.com/formerspy1

Тепер, коли вона звільнилася, Дженнінгс, авторка роману The Syndicate Spy, може відкрито розповідати про свою колишню роботу і складне особисте життя.

Вона розповіла історію свого колишнього, який не був громадянином США. Колишній коханий був родом з Мексики, і ЦРУ вимагало від Дженнінгс розповісти про свої стосунки – разом з ім'ям, датою народження та іншою особистою інформацією – щоб агентство могло провести ретельну перевірку і переконатися, що він не становить загрози безпеці.

"На диво, отримати цю інформацію не було ні незручно, ні складно", - пояснила вона, зазначивши, що сказала хлопцеві лише те, що працює на уряд, а не на ЦРУ. "Люди, як правило, довіряли мені, і це більше стосувалося забезпечення прозорості та безпеки".

Бріттані Дженнінгс / Фото: instagram.com/formerspy1 / ©
Бріттані Дженнінгс / Фото: instagram.com/formerspy1

Лише 2008 року її романтичне життя змінилося: вона зустріла свого теперішнього чоловіка Метта. За її словами, вона розкрила свою справжню сферу діяльності лише через чотири місяці після знайомства.

"Він знайшов це неймовірно інтригувальним. Коли я запитала його, він відповів, що вважає це сексуальним і таємничим", - розповіла вона в інтерв'ю. "Враховуючи його досвід роботи лобістом у Конгресі, він був знайомий з людьми з розвідувальних і оборонних кіл, тож це не було для нього чимось абсолютно чужим".

Бріттані з чоловіком / Фото: instagram.com/formerspy1 / ©
Бріттані з чоловіком / Фото: instagram.com/formerspy1

Йому навіть дозволили відвідати штаб-квартиру ЦРУ і музей там – після надання номера соціального страхування – але не надали доступу до конфіденційних зон, таких як "сховище", де зберігається секретна інформація.

Нагадаємо, шокована покоївка розповіла про неочікувану річ, знайдену в готельному номері літньої пари. Вона була неабияк здивована знахідкою.

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