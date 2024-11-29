Колишня зірка мотогонок шість років подорожує світом босоніж – фото

Син легендарного іспанця Сіто Понса, дворазового переможця MotoGP, Аксель Понс, шість років подорожує світом босоніж.

Про це пише Oddity Central.

Він мав багато чого досягти на початку своєї кар'єри мотогонщика. Очікування були дуже високими, але й тиск на його плечі теж, і, попри деякі результати в чемпіонаті світу Moto2 – 16-е місце в сезоні 2016 року стало вершиною його гоночної кар'єри – він вирішив зробити перерву в мотоперегонах і зосередитися на моді. Аксель трохи попрацював фотомоделлю, а потім зник, щоб з'явитися 2019 року і дати інтерв'ю іспанській газеті El Pais, в якому він сказав, що хоче пригальмувати і залишити своє минуле життя позаду. Але ніхто не очікував таких змін.

"У якийсь момент я почав запитувати себе, який сенс жити таким швидким життям", - сказав Понс нещодавно інтерв'юєру, який зупинив його на дорозі. "Моя історія дуже довга, але я можу сказати, що відтоді, як я почав ходити три роки тому, я вирішив скинути з себе всю вагу і просто взяти рюкзак і йти пішки".

Аксель Понс під час кар'єри мотогонщика / Фото: Getty Images

Аксель Понс нещодавно з'явився у відео на YouTube, де він прогулюється Пакистаном. З густими дреди, брудним виглядом і без взуття, він сказав людині, яка його знімала, що останні шість років ходив босоніж, взуваючись лише тоді, коли це було абсолютно необхідно. Він навіть показав на камеру свої чорні, затверділі стопи як доказ.

Понс, який провів 10 сезонів у класі Moto2 від 2008 до 2017 року, розпочав свою подорож у рідній Іспанії, повільно рухаючись на схід і просто насолоджуючись красою навколишнього світу.

"Близько 15 місяців тому, коли я відчув, що готовий, я вирішив почати йти на схід, назустріч сонцю. Це те, що я робив протягом останнього року, і це було прекрасно", - говорить Понс у старому відео, розміщеному на YouTube-каналі Wahaj Ali.B. "Я почав йти повільніше, повільніше, повільніше, і ось тепер я гуляю повільно-повільно, оцінюючи деталі життя. У цьому немає нічого особливого, це сталося природно. У якийсь момент нічого іншого не мало сенсу, окрім як піти і скинути з себе весь той тягар, який ми накопичували протягом життя, і просто бажати повного єднання з Аллахом, або з Богом. Це наш спосіб практикувати – ходити".

Аксель Понс зараз / Фото: скриншот з відео

Аксель ходить босоніж світом вже близько шести років, але його подорож з Іспанії до Пакистану (6 500 км) почалася 15 місяців тому. Очевидно, він хотів продовжити шлях до Індії, але не зміг перетнути кордон через проблеми з візою. Зараз він розглядає можливість пішки дійти до Китаю і звідти спробувати перетнути кордон з Індією.

Нагадаємо, у Швеції ютубер-мандрівник замерз на смерть у сніговій бурі. Він записав останнє послання до сім'ї.

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