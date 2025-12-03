“Колода” у воді виявилась живою істотою: у каналі помітили гігантського коропа

Гігантського коропа помітили у каналі біля Манчестера / Ілюстративне зображення

Жителі Великої Британії стали свідками незвичайного явища у місцевому каналі. Те, що спершу здавалося звичайною колодою, яка плаває на поверхні, виявилося «рибою-монстром». Гігантський короп спокійно ковзав між пришвартованими човнами, дивуючи перехожих своїми габаритами.

Про це пише What’s The Jam.

«Справжній підводний агрегат»

Величезну істоту помітила Сара Мазер у каналі Бріджвотер поблизу Стретфорда (Великий Манчестер). Жінка зізналася, що не повірила власним очам, коли «колода» почала рухатися.

За оцінками очевидців, довжина риби становить понад два фути (близько 60 см), а вага може перевищувати 30 фунтів (понад 13,6 кг). Для порівняння, середньостатистичний короп у цих водах важить від 4,5 до 9 кг.

«Я спершу подумала, що це колода — але ні. Це справжній підводний агрегат. Короп такого розміру — велика рідкість. Ми були справді шоковані побаченим», — розповіла Сара.

Історичні води та рибальські рекорди

Канал Бріджвотер, де помітили гіганта, має багату історію. Він був відкритий ще у 1761 році для транспортування вугілля до Манчестера і став одним із символів промислової революції. Тепер же ці води дивують не промисловими досягненнями, а природними аномаліями.

Цікаво, що це не вперше канал демонструє подібні сюрпризи. Ще у червні цього року місцевий рибалка витягнув звідти коропа вагою близько 11 кг. Проте новий «левіафан», якого помітила Сара, виглядає ще масивнішим і, ймовірно, здатен побити попередній рекорд водойми.

