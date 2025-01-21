Названі кольори року 2025 за вибором Pinterest, які вони (фото)

Pinterest визначив п'ять ключових кольорових трендів на 2025 рік, які, за їхніми даними, будуть домінувати в моді, дизайні та декорі.

Зустрічайте кольори, що зроблять 2025 рік незабутнім

1. Вишнево-червоний (Cherry Red)

Насичений вишнево-червоний колір стане центральним акцентом у 2025 році. Він додасть яскравості як в одязі, так і в інтер'єрах, стаючи тією самою "вишенькою на торті".

Джерело: pinterest.com

2. Жовте масло (Butter Yellow)

М'який пастельний жовтий відтінок принесе тепло та грайливість у будь-який простір. Натхненний трендами, такими як "Dolled Up" та "Surreal Soirees", цей колір додасть химерності та затишку.

Джерело: pinterest.com

3. Аура індиго (Aura Indigo)

Глибокий відтінок індиго з фіолетовим відтінком черпає натхнення з трендів "Sea Witchery" та "Aura Beauty". Він ідеально підходить для створення образів, натхненних космосом, та неземного дизайну.

Джерело: pinterest.com

4. Зелень кропу (Dill Green)

Свіжий зелений відтінок, що нагадує кріп, стане популярним у 2025 році. Він додасть природності та свіжості як у гардеробі, так і в інтер'єрі, особливо в кухонних просторах.

Джерело: pinterest.com

5. Альпійський овес (Alpine Oat)

Це теплий, нейтральний відтінок, який символізує спокій і природність. Він чудово підходить для створення затишних, органічних інтер’єрів і використання в мінімалістичному дизайні.

Джерело: pinterest.com

Pinterest визначає кольори року, спираючись на аналіз популярних пошукових запитів та поведінки користувачів платформи. Ці кольори відображають поточні культурні та соціальні тенденції, що дозволяє брендам і креативним професіоналам адаптувати свої продукти та контент відповідно до вподобань аудиторії.

Використання цих кольорів допоможе залишатися в тренді та додасть свіжості вашому стилю та оточенню у 2025 році.

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