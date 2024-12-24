Колвін-Бей у занепаді: як популярний курорт перетворився на місто-привид

Найбільш ймовірною причиною занепаду курорту вважають будівництво двосмугової дороги А55, яка відрізала центр міста від пляжу та набережної.

Британський курорт Колвін-Бей переживає серйозний спад: місцеві жителі покидають місто, а магазини та бізнес один за одним закриваються.

За інформацією The Mirror, закриття таких мереж, як Costcutter, Subway, Poundland і Boots, стало лише початком економічних труднощів регіону.

Одна з мешканок, яка раніше керувала власним магазином, зізналася, що тепер змушена працювати вдома, оскільки не може дозволити собі опалювати комерційне приміщення, яке майже ніхто не відвідує.

Причини занепаду

Мешканці висловлюють різні припущення щодо причин такого спаду. Найбільш ймовірною вважають будівництво двосмугової дороги А55, яка відрізала центр міста від пляжу та набережної. Попри протести місцевих будівництво було завершено, і це значно скоротило потік відвідувачів.

Будівництво дороги відрізало центр міста від пляжу та набережної Джерело: North Wales Live

Закриття великого роздрібного магазину Woolworths 2008 року теж стало ударом для міста. Один із жителів написав у Facebook:

“З такими темпами Колвін-Бей стане містом-привидом з благодійними крамницями, кількома пабами та безхатченками на вулицях”.

Члени міської ради частково звинувачують у проблемах “тотальну пішохідність” центральної вулиці, яка, за їхніми словами, позбавила центр міста енергії. Зростання онлайн-сервісів і можливість отримати адміністративні послуги дистанційно також відіграли свою роль у зниженні відвідуваності.

Приморський курорт Колвін-Бей.

У міській раді обіцяють вжити заходів для відродження міста. Зокрема, планується повернути автомобілі на центральні вулиці, але на обмеженій території, щоб зберегти комфорт для пішоходів і велосипедистів. Також порожні приміщення планують переобладнати під житлові квартири, аби стимулювати приріст населення та вдихнути нове життя у Колвін-Бей.