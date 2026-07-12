Коли настане кінець світу? : вчені приголомшили новим прогнозом

Кінець світу / © Pixabay

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За новими оцінками вчених, кінець світу може настати через 1,8 мільярда року. Згідно зі свіжими дослідженнями, останнім зникне рослинний світ.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на наукову статтю в журналі JGR Atmospheres.

Чому загине людство

Вчені прогнозують, що аномальна спека зрештою зробить Землю занадто теплою для виживання більшості рослин. Це призведе до падіння рівня вуглекислого газу, яке може позбавити рослини фотосинтезу.

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Останніми, хто втримається, ймовірно, будуть кактуси та інші рослини, адаптовані до посухи. Люди та інші тварини загинуть задовго до цього.

«Кінцева тривалість життя біосфери Землі обмежена через постійне збільшення яскравості Сонця в міру його старіння. Вона може проіснувати приблизно до 1,8 мільярда років, приблизно в той самий час, коли Земля втратить свої океани на користь космосу», — вважають дослідники в журналі JGR Atmospheres.

Головні висновки дослідження вчених

Для дослідження команда вчених з Університету Колорадо в Боулдері та Blue Marble Space у Сіетлі використала складну кліматичну модель, щоб змоделювати, як змінюватиметься середовище Землі протягом наступних двох мільярдів років, оскільки Сонце поступово ставатиме яскравішим.

Вчені наголосили, що під час нового дослідження вони враховували зміни клімату — температури, хмарності, опадів, океанів та атмосферної циркуляції. Науковці протестували два екстремальні сценарії:

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один, за якого вміст вуглекислого газу поступово зменшується,

та інший, за якого газ залишається приблизно постійним, попри аномальну спеку.

Моделювання проводилося без урахування будь-якої еволюції рослинного світу чи будь-яких потенційних технологічних досягнень, досягнутих людиною. За словами команди, обидва ці фактори можуть впливати на те, як довго рослини виживають на Землі.

За підсумками дослідження вчені дійшли висновку, що рослинне життя може існувати майже доти, доки Земля не почне втрачати свої океани та не стане остаточно непридатною для життя, оскільки старіюче сонце продовжує світити яскравіше.

«Життя на Землі є стійким, і обмеження, спричинені термічним стресом або вуглекислим голодуванням, можуть відображати лише наші спостереження за біосферою сьогодні, а не жорсткі обмеження щодо того, як може еволюціонувати біосфера», — наголосили американські вчені.

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