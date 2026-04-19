Коли починається старість: учені назвали несподіваний вік

Цифра в паспорті бреше: коли насправді починається старість

Реклама

Чи замислювалися ви, у скільки років людина переходить у категорію «старих»? Сучасні дослідження руйнують старі стереотипи, доводячи, що цифра в паспорті — це далеко не головний показник.

Про це пише Daily Mail.

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь понад 2000 учасників, людину вважають старою з 69 років.

Реклама

Результати стануть поганою новиною для 69-річних знаменитостей, включаючи Тома Генкса, Кім Кетролл та Стіва Гарві.

Для опитування обрали тисячі дорослих британців про те, коли, на їхню думку, насправді починається старіння. Попередні дослідження показали, що старість починається вже у 62 роки.

Однак нові дані свідчать про те, що ставлення британців до віку змінюється.

«Хоча ми можемо відкладати ідею „старості“ далі в майбутнє, дані свідчать про те, що багато хто з нас все ще відкладає звички, які допомагають нам добре старіти», — пояснила коуч зі здоров’я Донна Бартолі.

Реклама

Попередні дослідження виявили чітку різницю між тим, як різні покоління сприймають старіння.

Нещодавнє опитування 4000 осіб показало, що хоча представники покоління бебі-бумерів (народжені між 1946 і 1964 роками) вважають, що старість починається у 67 років, їхні діти та онуки вважають, що вона настає набагато раніше.

Опитування також показало, що представники покоління Z вважають, що когнітивний спад починається у 62 роки, тоді як боротьба з адаптацією до технологій починається на три роки раніше, у 59 років.

П’ять ключових етапів людського мозку

0-9. Дитинство 9-32. Підлітковий вік 32-66. Доросле життя 66-83. Раннє старіння З 83 років. Пізнє старіння

