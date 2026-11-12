Коли собаку краще не виводити надвір: температура, після якої зростає ризик

За якої температури не можна вигулювати собаку / © pexels.com

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Під час сильного похолодання власникам собак радять уважніше стежити за станом тварин і скорочувати час прогулянок. Для частини собак небезпечною може стати вже температура близько 0°, а за морозу приблизно -4° і нижче від тривалих прогулянок рекомендують відмовитися.

Про це йдеться в матеріалі Mirror.

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Особливо чутливими до холоду є маленькі собаки, цуценята, літні тварини, а також породи з короткою або тонкою шерстю та худорлявою статурою.

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Такі собаки можуть почуватися некомфортно навіть за температури близько +5°. За 0° для них ризики вже суттєво зростають, тому прогулянку краще скоротити або за можливості відкласти.

Водночас єдиної температурної межі для всіх собак немає. Великі породи з густою шерстю зазвичай краще переносять мороз, тоді як невеликі або короткошерсті тварини замерзають значно швидше.

Як зрозуміти, що собаці холодно

Тривале перебування на морозі може призвести до переохолодження, обмороження, а також тріщин на лапах, подушечках і носі.

Серед ознак того, що собака мерзне:

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тремтіння;

скиглення;

небажання рухатися;

піднімання лап;

спроби знайти тепле місце;

дезорієнтація.

Якщо з'явилися такі симптоми, тварину потрібно забрати в тепле приміщення та поступово зігріти. За підозри на переохолодження слід звернутися до ветеринара.

Як захистити собаку від морозу

Для короткошерстих і худорлявих собак у холодну погоду можна використовувати спеціальний теплий одяг. Також варто скоротити тривалість прогулянок і за можливості виходити надвір у найтеплішу частину дня.

Рух допомагає тварині зігріватися, тому під час прогулянки краще не стояти довго на одному місці. Водночас стан собаки залишається головним орієнтиром: якщо вона починає тремтіти, підтискати лапи або проситися додому, прогулянку варто завершити.

Нагадаємо, деякі популярні породи собак можуть потребувати дорогого лікування або особливого догляду. Ветеринарка Рейчел Сіу розповіла, які п’ять порід вона особисто не обрала б і чому.

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